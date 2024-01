Veronica Peparini e Andreas Muller continuano ad aggiornare i follower su come procede la gravidanza. La coreografa, infatti, è incinta di due gemelle e aveva dato la notizia durante una puntata di Verissimo (5 novembre), a cui sono seguiti diversi annunci carichi di preoccupazione per via dei successivi controlli, non sempre andati benissimo. “La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica”, aveva spiegato la coppia, chiarendo che si tratta di una condizione in cui “Le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte”. Una situazione clinica che ovviamente ha portato i due ballerini ad aumentare le visite: “È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due. In questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente”.

Anche il 2024 per Veronica Peparini e Andreas Muller, quindi, è iniziato all’insegna dei controlli e, come sempre, su Instagram i due hanno condiviso la prima visita del nuovo anno: “Buongiorno ragazzi – ha esordito il ballerino nelle sue storie -. Abbiamo iniziato l’anno con una visita”. A questo Peparini ha aggiunto: “Per non farci mancare niente”, mentre lui ha precisato: “No, per stare più tranquilli”. La coppia appare più serena e ha scherzato sul sesso delle gemelline: “Secondo me sono due maschietti”, ha detto sorridente Muller mentre la coreografa ha risposto: “Ma non è vero. Non gli date retta”.

Sempre su Instagram i due futuri genitori avevano anche spiegato cosa comporta una gravidanza monocoriale biamniotica e il perché dei controlli così frequenti: