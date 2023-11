La ballerina ha parlato della sua gravidanza gemellare, che sta attraversando alcune complicazioni: “Devo stare a riposo ma so che è per una buona causa”.

Veronica Peparini, incinta di due gemelle, si è aperta con i suoi follower Instagram in un lungo post, nel quale ha parlato delle complicazioni che la gravidanza sta attraversando, ma anche dell’amore per il suo corpo che cambia.

“Sono fiera del mio corpo e di sentirmi bene e donna alla mia età, con questo bel pancino che cresce ogni giorno”, ha esordito la ballerina, 52 anni. “Donne, non abbiate mai paura di mostrarvi per come siete, siamo belle e forti e questo nessuno ha il diritto di togliercelo”.

Poi, Peparini si è augurata di riuscire a superare questo difficile periodo: “La cosa che più mi auguro è che queste piccole stiano bene e che arrivino tutte e due alla fine di questo percorso insieme a noi! Questo periodo devo stare a riposo ma so che è per una buona causa, mi manca lavorare e mi manca essere in sala e in giro a fare il mio lavoro, ma so che sarà tutto più bello”, ha spiegato l’insegnante di danza.

La gravidanza gemellare di Veronica Peparini, infatti, sta avendo alcune complicazioni: “I vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra, che quindi è ricevente”, avevano scritto l’insegnante e il compagno Andreas Muller su Instagram. “Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé”, avevano concluso. Per questo motivo, la ballerina sta effettuando controlli ogni 48 ore.

“Nulla di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause”, hanno poi tenuto a specificare i due.