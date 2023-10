La cantante ha ringraziato la sua personal trainer Tracey Anderson per averla aiutata a sentirsi meglio con se stessa dopo il parto dei suoi due gemelli, Maximilian ed Emme, nel 2008.

Jennifer Lopez ha rivelato di essersi sentita insicura del suo fisico dopo il parto dei suoi due figli, Maximilian ed Emme, nel 2008. Ai microfoni del Taglyan Complex di Los Angeles, domenica 1 ottobre, la popstar ha parlato della sua gravidanza gemellare e di come la sua personal trainer Tracey Anderson l’abbia aiutata a sentirsi meglio con se stessa.

“Ho incontrato Tracy poco dopo aver avuto i gemelli. L’ho chiamata in un momento di insicurezza e incertezza, chiedendomi se sarei mai tornata come ero prima, come la maggior parte delle mamme fa dopo aver partorito”, ha detto dal palco.

“Ho riflettuto molto di recente, rivisitando le versioni passate di me stessa per accettare chi sono adesso”, ha continuato. “E mi ricordo di quanto Tracy mi abbia ispirata e incoraggiata ad accettare ogni versione del mio corpo negli anni, e a continuare a migliorarmi mentre la mia vita cambia”.

News Jennifer Lopez racconta che tipo di papà (e figura paterna per i suoi figli) è Ben Affleck La cantante pop racconta della dedizione dell’attore statunitense nel crescere (anche) Emme e Max: "È fantastico. Si è fatto carico della sfida...

“È arrivata nella mia vita e mi ha aiutata ad accettare la nuova me e a capire che potevo essere più forte di quanto non fossi mai stata prima”, ha proseguito la cantante.

Maximilian ed Emme sono nati nel 2008 dal matrimonio della popstar con l’ex marito Marc Anthony, dal quale si è poi separata nel 2016. Nell’agosto 2022 l’attrice è convolata a nozze con Ben Affleck: oltre ai due gemelli, nella loro famiglia ci sono anche i figli che l’attore ha avuto con l’ex moglie Jennifer Garner: Violet Anne, 17 anni, Seraphina Rose, 13, e Samuel, 11.

Al magazine Vogue Messico e America Latina, Jennifer Lopez aveva parlato della sua esperienza come genitore di due teenager nel gennaio 2023: “Probabilmente vi ricordate di quando eravate adolescenti e creavate problemi a vostra madre”, ha detto. “Non penso che lo facciano perché non siano dei bravi ragazzi. Piuttosto, è perché vogliono sapere, imparare, vogliono risposte”, aveva raccontato.