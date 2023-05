Jennifer Lopez racconta che tipo di papà (e figura paterna per i suoi figli) è Ben Affleck

Jennifer Lopez condivide qualche frammento della vita familiare in compagnia di Ben Affleck e racconta del supporto che le offre ogni giorno nella cura dei figli, i gemelli Emme Maribel e Maximilian David, avuti dal precedente matrimonio della cantante con Marc Anthony.

In un’intervista per Today Lopez condivide con Hoda Kotb l’impegno e la dedizione che l’attore 50enne mette ogni giorno con i bambini: “È un padre meraviglioso e riveste anche il ruolo di figura paterna (per Emme e Max) perché ha già i suoi tre bellissimi figli, e poi ci siamo anche noi”.

JLo aggiunge:

“È fantastico. Si è fatto carico della sfida che rappresenta il diventare padre. Loro lo amano, apprezzano i suoi sforzi e lo faccio anch’io”; Jennifer Lopez ha anche apertamente affermato quanto siano importanti l’affetto e il sostegno dello stepdad (patrigno) nella vita dei gemelli.

Jennifer Lopez, infatti, è madre di due ragazzi 15enni e, nel corso dell’intervista, ha ritagliato uno spazio per parlare della loro adolescenza e di quanto sia diversa rispetto a quella vissuta dall’attrice stessa:

Stanno diventando adulti, possono sperimentare qualsiasi cosa nella loro vita, molto più di quanto non abbia fatto io. Parlano e pensano alla vita in un modo diverso rispetto a come facevo io quando avevo 15 o 16 anni.

La cantante di On The Floor si mostra molto fiduciosa e nutre grandi aspettative nei confronti della prossima generazione: “Il fatto che sperimentino e osservino di tutto è meraviglioso per la nostra società. Sento che cambieranno il mondo, onestamente, e che lo renderanno un posto migliore rispetto a quello che abbiamo fatto noi”.