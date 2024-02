William Djoko non vede l’ora di diventare papà. Nelle ultime ore, il dj e compagno di Marica Pellegrinelli ha condiviso delle dolci parole per la modella, incinta della loro prima figlia.

“Qualcosa di spirituale sta accadendo proprio davanti a me. Avevi già rubato il mio cuore e ora porti in grembo il nostro bebè! Non mi sarei mai aspettato di sentirmi così fortunato e felice nel creare una vita insieme a te”, ha esordito Djoko in un lungo post Instagram. A corredo di queste parole, una carrellata di foto: oltre a quelle della modella con il pancione, anche un dolce scatto insieme.

“Una piccola meraviglia di Dio, quasi non riesco a crederci! Una nuova aggiunta alla nostra già meravigliosa famiglia piena di amore; con Raffa e Gabrio come la sorella e il fratello più straordinari che una bambina possa mai desiderare, ne sono certo”, ha poi aggiunto. Marica Pellegrinelli, infatti, è già mamma di Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti dall’ex marito Eros Ramazzotti.

“Voglio a entrambi così tanto bene! Sono felice più di quanto avrei mai potuto immaginare. Mancano 28 settimane e una vita intera! Sono qui per dedicarmi a te: la donna/madre più bella, premurosa, intelligente, empatica e divertente su cui mai abbia posato gli occhi. E il secondo nome della nostra bambina sarà Wilhelmina, come mia madre, in una vera continuazione della sua vita, il regalo più bello. Ti adoro Marica”, ha poi concluso il William Djoko: come ultimo scatto, una sua foto da piccolo insieme alla madre, venuta a mancare a ottobre 2023.

News "Sarò ancora mamma": Marica Pellegrinelli aspetta un bimbo con William Djoko Per la modella si tratta del terzo figlio, dopo i due avuti con Eros Ramazzotti. “Siamo molto felici, ma non riveliamo ancora il sesso”.

Il bebè, quindi, sarà una femminuccia. Un dettaglio che i due non avevano voluto svelare quando, pochi giorni fa, erano stati fotografati insieme all’uscita da una visita ginecologica. “Sono incinta! Sarò ancora mamma. Siamo molto felici. Non posso ancora dire se sarà un maschietto o una femminuccia”, aveva dichiarato in quell’occasione la modella.

Nel 2022, Marica Pellegrinelli aveva combattuto contro un tumore alle ovaie: “Ho aspettato per la nuova gravidanza per timore di una recidiva”, aveva detto pochi mesi fa al settimanale F. “Ma ora è arrivato il momento: sono pronta per una terza gravidanza”.