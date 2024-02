Coriandoli azzurri per la coppia, che ha svelato il sesso del bebè durante un’ospitata a 'La volta buona': "Ho fatto tanti sogni in cui tenevo un bambino tra le braccia", ha commentato la pianista.

Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno svelato il sesso del loro bebè: ospiti a La volta buona per un gender reveal in diretta tv, i due hanno fatto sapere ai telespettatori che il loro primogenito sarà un maschietto.

“Oggi entriamo nel quarto mese”, ha annunciato Goria, sul divanetto insieme al compagno e ai genitori, Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Tutto pronto per il grande momento in studio mentre, in collegamento da casa, anche i genitori di Gancitano assistevano al reveal. Poi, dopo il countdown, l’apertura della scatola con palloncini e coriandoli azzurri. “Guenda sei felice? Te lo aspettavi?”, ha chiesto quindi Caterina Balivo. “Ho fatto tanti sogni in cui tenevo un bambino tra le braccia, ma devo essere sincera, speravo fosse una bambina. Sarà per la prossima volta!”, la risposta di lei. Contento, invece, Mirko Gancitano.

Sempre a La volta buona i due avevano annunciato di aspettare il loro primo figlio, avuto dopo una gravidanza extrauterina che aveva messo in serio pericolo la salute della pianista. “Sono un po’ emozionata, perché è stato un traguardo che per me è un miracolo”, aveva detto lei in trasmissione.

Ospite allo stesso programma poche settimane fa, invece, Guenda Goria e Mirko Gancitano avevano parlato dei possibili nomi da dare al primogenito: “Abbiamo individuato alcuni nomi epici se dovesse nascere maschietto: Enea, Ulisse, Paride ci piacciono molto. Di certo come secondo nome lo chiameremo Maria, non a caso anche il papà di Guenda si chiama Amedeo Maria. Sul nome della femminuccia non siamo così d’accordo. Ci piace Luce, per il significato, ma non abbiamo ancora deciso”.