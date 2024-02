Guenda Goria ha svelato quali nomi vorrebbe dare al suo bebè. Incinta di tre mesi, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria aveva rivelato di aspettare un bambino a La volta buona, dove era stata ospite insieme al compagno Mirko Gancitano poche settimane fa. Intervistata da Novella 2000, la musicista ha ora rivelato le sue preferenze sui nomi da dare a suo figlio (o figlia?).

“Abbiamo individuato alcuni nomi epici se dovesse nascere maschietto: Enea, Ulisse, Paride ci piacciono molto”, ha detto la coppia, ancora indecisa. “Di certo come secondo nome lo chiameremo Maria, non a caso anche il papà di Guenda si chiama Amedeo Maria. Sul nome della femminuccia non siamo così d’accordo. Ci piace Luce, per il significato, ma non abbiamo ancora deciso”.

Guenda Goria e Mirko Gancitano avevano parlato della gravidanza nel salotto di Caterina Balivo, alla quale avevano raccontato la loro emozione nel diventare genitori dopo una brutta esperienza passata: “Sono un po’ emozionata, perché è stato un traguardo che per me è un miracolo”, aveva esordito la pianista.

News "Un miracolo": la gravidanza di Guenda Goria nonostante endometriosi e una tuba asportata La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, 35 anni, era convinta di non poter procreare naturalmente, vista l'endometriosi e la gravidanza extr...

“Oggi non siamo in due, ma siamo in tre. Mi era stato detto che non avrei potuto avere figli in modo naturale, sono tre anni che ci proviamo, questo era il mio grande sogno. L’ultima gravidanza che ho avuto, quella extrauterina, è stata una tragedia, mi ha messo in pericolo e sono viva per miracolo”, ha poi spiegato.

Nel luglio 2022, Guenda Goria aveva avuto una emorragia interna dovuta a una gravidanza extrauterina che le aveva causato la rottura di una tuba. Ospite a Oggi è un altro giorno, la musicista aveva dichiarato: “Sono viva per miracolo. Ci sono volute settimane per riprendermi”.