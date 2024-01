La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, 35 anni, era convinta di non poter procreare naturalmente, vista l'endometriosi e la gravidanza extrauterina per cui le dovettero asportare una tuba.

Guenda Goria e Mirko Gancitano aspettano il loro primo figlio. La coppia aveva dato la notizia della gravidanza la scorsa settimana nel salotto di Caterina Balivo, a La volta buona su Rai 1: “Sono un po’ emozionata perché è stato un traguardo che per me è un miracolo. Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli”.

La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, 35 anni, era convinta di non poter procreare naturalmente, vista la sua patologia e alcune complicazioni mediche: in passato, infatti, le era stata diagnosticata l’endometriosi, poi dovette rimuovere una cisti e infine, il dolore di una gravidanza extrauterina con l’asportazione di una tuba.

Un momento molto felice, quindi, per Guenda Goria e il suo desiderio di diventare madre che diviene realtà. Ma anche un messaggio importante a tante donne: restare incinta naturalmente con l’endometriosi e una sola tuba è difficile sì, ma non impossibile. Come spiega bene la ginecologa Monica Calcagni su Vanity Fair: “L’endometriosi è una malattia infiammatoria pelvica che può colpire le donne e in alcuni casi gli uomini. È caratterizzata dalla localizzazione extrauterina di un tessuto che si comporta come l’endometrio che è il rivestimento interno dell’utero. (…) In alcuni casi le donne hanno infertilità o sterilità. Ma non tutte le donne”.

“Le donne con endometriosi possono avere una gravidanza spontaneamente. – aggiunge Calcagni – Solo il 30-40% di queste donne è infertile o subfertile; e comunque possono ricorrere alla fecondazione assistita, cioè la procreazione medicalmente assistita”. Per quanto riguarda l’asportazione di una tuba, e la possibilità di avere una gravidanza in modo naturale, la ginecologa chiarisce: