L’attrice, la cui gravidanza non era stata resa pubblica, ha pubblicato una foto in cui abbraccia teneramente la nuova arrivata: “L’abbiamo superata”.

Gal Gadot è diventata di nuovo mamma: ad annunciarlo la stessa attrice, che in un tenero post Instagram ha mostrato al mondo per la prima volta la nuova arrivata, la piccola Ori. Un annuncio a sorpresa, dato che la modella israeliana ha deciso di vivere la gravidanza lontana dai riflettori, evitando anche i social: nessuno, infatti, sapeva che Gal Gadot fosse incinta fino al lieto annuncio.

“Mia dolce bambina, benvenuta. La gravidanza non è stata facile e l’abbiamo superata”, ha esordito la modella nel suo post. “Hai portato tanta luce nelle nostre vite, proprio all’altezza del tuo nome, Ori, che in ebraico significa ‘la mia luce’. I nostri cuori sono pieni di gratitudine”.

“Benvenuta nella casa delle ragazze… anche papà è uno a posto”, ha poi aggiunto Gal Gadot che, oltre alla piccola Ori, è già mamma di Alma, oggi 12 anni, Maya, di 6 anni, e Daniella, di 2, avute dal marito Jaron Varsano, imprenditore israeliano con il quale è sposata dal 2008. Insieme, i due avevano fondato la casa di produzione cinematografica Pilot Wave nel 2019, dopo aver venuto il loro hotel di Tel Aviv.

“Sono così grata di averti nella mia vita”, aveva scritto Gal Gadot su Instagram in occasione della Festa del Papà. “Fortunata di avere lui come padre delle mie figlie. Non potevo chiedere un modello migliore, un papà così divertente per loro. Ti amiamo, sei la nostra roccia, la nostra bussola, il nostro cuore”.

E, del resto, l’attrice non ha mai fatto mistero di amare la sua famiglia. In un’intervista a InStyle del 2022, aveva dichiarato: “Adoro partorire. Lo farei una volta alla settimana se potessi. È magico. E a dire il vero prendo sempre l’epidurale, quindi non è così doloroso. Proprio nel momento in cui ti senti come se stessi creando la vita, è incredibile”. Gravidanze che, però, possono rivelarsi anche difficili. “Mi sento male e ho emicrania. Non sono nel mio elemento”, aveva detto sempre in quell’occasione.