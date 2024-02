Miranda Kerr è di nuovo mamma: con un dolce post Instagram, la modella di Victoria’s Secret ha annunciato la nascita del suo quartogenito, il piccolo Pierre, avuto dal marito Evan Spiegel.

“Siamo felicissimi dell’arrivo del nostro piccolo raggio di sole, Pierre Kerr Spiegel. Non potremmo essere più entusiasti di accogliere il nostro quarto figlio nella nostra famiglia. Ci sentiamo fortunatissimi”, si legge nel post. A corredo, un dolce scatto che ritrae un mazzo di fiori, una copertina con il nome del bebè e un paio di piccoli calzini.

Per la modella si tratta quindi del quarto figlio, il terzo avuto insieme al marito, CEO di Snapchat, con il quale è sposata dal 2017. Oltre a Pierre, Miranda Kerr è infatti mamma di Myles, oggi 4 anni, e Hart, oggi 5. Il suo primogenito, Flynn, è nato invece nel 2011 dal suo matrimonio con Orlando Bloom, oggi impegnato con Katy Perry, dal quale l’attore ha avuto la piccola Daisy Dove.

In numerose occasioni, Miranda Kerr aveva sottolineato quanto i figli fossero per lei la cosa più importante: “I miei figli sono il mio amore numero uno, essere mamma è la cosa più bella del mondo”, aveva detto la modella in una live Instagram. In un’intervista con Body + Soul dello stesso anno, Kerr aveva invece raccontato di essere aperta alla possibilità di avere un quarto figlio: “Sono decisamente contenta di avere tre figli, ma è qualcosa che so che mio marito vuole davvero, e ora che ho detto: ‘OK, beh, vediamo’, sono decisamente aperta a questa possibilità”.

I due avevano poi annunciato la gravidanza con una storia Instagram a settembre 2023: “Felicissima di annunciare il bebè numero 4”, aveva scritto la modella a corredo di una foto con il pancione in vista, seguita poi da un altro scatto che annunciava: “È un maschio!”.