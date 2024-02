Rooney Mara e Joaquin Phoenix sono in attesa del secondo figlio. A svelarlo è stata una comparsa della coppia sul red carpet della Berlinale 2024, dove la star di La cocina si è presentata con un abito nero dal quale era visibile il pancione.

Nessun annuncio ufficiale,quindi: del resto la coppia, insieme dal 2016, è sempre stata molto riservata sulla propria vita privata, tanto che nel 2020 era stato il regista Viktor Kossakovsky ad annunciare che Joaquin Phoenix fosse diventato papà per la prima volta. L’attore avrebbe infatti dovuto presenziare al lancio del documentario Gunda, del quale figurava tra i produttori, ma aveva dovuto assentarsi proprio a causa della nascita del piccolo River. Il bebè è stato chiamato così proprio in onore di River Phoenix, fratello dell’attore, morto di overdose a soli 23 anni.

La nascita del piccolo era stata confermata dalla coppia soltanto due mesi più tardi, in un comunicato nel quale gli attori parlavano della difficile condizione dei bambini messicani migranti. Da sempre impegnati per le cause sociali, come anche quella per i diritti degli animali e dell’ambiente, i due avevano scritto a People: “Come genitori, per noi è impossibile immaginare come potremmo sentirci ad avere nostro figlio lontano da noi anche solo per un giorno. Ma questa è la situazione che vivono attualmente 545 bambini. In quanto cittadini americani è nostra responsabilità continuare a prestare attenzione alla difficile situazione di queste famiglie”.

News Rihanna e Asap Rocky presentato Riot Rose: le prime foto del secondogenito A svelare il volto dell'ultimo nato è stato il fotografo Miles Diggs, alias Diggzy, che ha ritratto l'intera famiglia sorridente in una carrellata...

Rooney Mara e Joaquin Phoenix si sono conosciuti nel 2013, sul set del film Her, ma solo nel 2016 era scoccata la scintilla, quando i due si erano incontrati di nuovo sul set del film Maria Maddalena di Garth Davis. In una recente puntata del podcast LaunchLeft, Mara aveva parlato dell’esperienza dei due come genitori attori. “Non sembra una casa con due attori perché non ho lavorato per i primi tre anni e mezzo che siamo stati insieme”, ha detto. “Fondamentalmente da quando stiamo insieme, ho lavorato solo una o due volte e una è stata davvero piccola e breve. Sembra una famiglia creativa, parliamo costantemente di cose creative”.