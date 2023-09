Rihanna e Asap Rocky presentato Riot Rose: le prime foto del secondogenito

È nato ad agosto 2023, in gran segreto, il secondogenito di Rihanna e Asap Rocky e solo in queste ore sono stati pubblicati i primi scatti che immortalano la famiglia al completo: il piccolo Riot Rose, l’ultimo arrivato, mamma, papà e RZA, che ora ha 16 mesi.

Secondo il magazine TMZ, Rihanna avrebbe partorito lo scorso 1 agosto in una clinica di Los Angeles, mentre la gravidanza fu annunciata al mondo intero durante la performance dell’artista all’Half time del Super Bowl quando, fasciata in una tuta in vinile rossa, si era esibita con il pancione di fronte a 65 mila tifosi dello stadio di Glendale, Arizona.

Ora, a svelare il volto dell’ultimo nato è stato il fotografo Miles Diggs, alias Diggzy, che nello scatto postato su Instagram commenta “Benvenuto al mondo Riot Rose”: una carrellata di immagini, riportate anche da Vanity Fair in cui tutta la famiglia appare sorridente insieme.

Per il primogenito la coppia scelse il nome di RZA Athelston Mayers, come omaggio al produttore e rapper RZA, leader del Wu-Tang Clan, il collettivo hip hop nato a Staten Island nel 1992. Athelston Mayers, invece, è il cognome di Asap Rocky, nome completo appunto Rakim Athelaston Mayers. Ora sappiamo che la tradizione di famiglia con i nomi che iniziano per R continua con il piccolo Riot Rose, e come per la prima volta anche per l’ultimogenito il mondo ne è venuto a conoscenza un mese dopo la nascita.