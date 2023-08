Rihanna e ASAP Rocky genitori bis: il nome è un segreto ma c'è un dettaglio

Rihanna e ASAP Rocky sono diventati genitori per la seconda volta. Nessun dettaglio sul parto, né sul bambino, è stato però rivelato, come da tradizione dei neo genitori bis, che già per il loro primogenito scelsero di mantenere assoluto riserbo per tutto il primo anno di vita del piccolo. Ora, a dare la notizia della nascita del secondogenito della coppia è TMZ: secondo quanto riportato dal magazine il neonato sarebbe venuto alla luce il 3 agosto scorso, in una clinica di Los Angeles.

Per quanto riguarda il nome, proprio come accadde per il primo figlio, non si sa ancora nulla, se non per un unico dettaglio: pare inizi con la lettera R, e chissà se dovremo attendere 12 mesi per saperne di più, dato che per il piccolo RZA Athelston Mayers, nato il 13 maggio 2022, abbiamo dovuto aspettare le indiscrezioni del DailyMail, un anno dopo la nascita.

Il magazine era riuscito a entrare in possesso del certificato di nascita, svelando al mondo il nome, omaggio al produttore e rapper RZA, mentre Athelston Mayers è il cognome di ASAP Rocky, nome completo appunto Rakim Athelston Mayers.

Ora tutti attendono di sapere cosa significhi quella R, mentre nei fan della cantante resta impressa l’immagine di quando ha annunciato al mondo questa seconda gravidanza. Rihanna, infatti, scelse di rendere pubblico il pancione durante l’esibizione dell’Half time del Super Bowl quando, fasciata in una tuta in vinile rossa, si era esibita di fronte a 65 mila tifosi dello stadio di Glendale, Arizona, accarezzando la pancia in crescita mentre cantava il suo repertorio.