Ludovica Valli ha annunciato la sua terza gravidanza: in un dolce post Instagram, l’influencer si è mostrata in riva al mare con il pancione durante la sua vacanza a Dubai. “La ‘cosa’ più inaspettata di tutta la nostra vita insieme”, ha scritto a corredo di un video nel quale i piccoli Anastasia, di due anni e mezzo, e Otto Edoardo, di uno, le baciano il pancione insieme al papà Gianmaria Di Gregorio.

“Da qui ai prossimi 6 mesi mi vedrete, anzi ci vedrete così… Così con il pancino, non così in costume al mare”, ha scherzato invece in un post successivo, corredato da una serie di foto della vacanza. “Non vedevo l’oraaaaaa di farmi vedere, odio nascondermi… Comunque le ultime immagini sono le mie preferite”, ha poi aggiunto. Nelle ultime foto della carrellata, vediamo di nuovo i due figli in spiaggia e intenti a fare un pisolino.

Negli ultimi anni, Ludovica Valli ha parlato spesso di maternità sui suoi canali social, raccontando le gioie ma anche i dolori del suo percorso di mamma. Pochi mesi fa, per esempio l’influencer aveva confessato di avere delle difficoltà a delegare la gestione dei due figli piccoli.

“Piccola riflessione alla fine di una giornata molto lunga. La verità è che anche se sono distrutta (la mia faccia parla praticamente), ci devo pensare io ai miei figli”, aveva raccontato in alcune storie Instagram. “Io voglio lavarli, io voglio vestirli, io voglio farli mangiare, io voglio metterli a letto (…) Io sto bene solo così, con voi. Crescerete, e credo che di tempo per me ne avrò fin troppo dopo, quindi oggi mi godo ogni singolo momento al vostro fianco. Siete i miei migliori amici”, aveva poi concluso.

Del resto, l’influencer non ha mai fatto mistero di amare i bambini. In un’intervista a Verissimo l’ex tronista, legata al compagno dal 2019, aveva dichiarato: “Sposarmi non è nei miei piani, però vorrei avere altri figli”.