Ludovica Valli sui figli: “Avrei bisogno del mio mio spazio, ma io sto bene solo così, con voi”

Nelle scorse ore Ludovica Valli ha parlato nelle storie Instagram del suo rapporto con i figli. L’ex tronista, 26 anni, è infatti madre di due bambini: Anastasia, di due anni, detta Bebe, e Otto Edoardo, di sei mesi, avuti dal compagno Gianmaria Di Gregorio.

Non è la prima volta che Ludovica Valli parla di maternità, argomento a lei molto caro. Già a febbraio, per esempio, aveva espresso le sue difficoltà nel gestire il neonato Otto Edoardo, e aveva ricevuto sostegno dai suoi follower, che avevano apprezzato la sua sincerità nel mostrarsi senza filtri e cercare di normalizzare la quotidianità di un genitore.

Questa volta, si sfoga nelle storie (ora non più disponibili) sulle difficoltà del gestire due bimbi piccoli: “Piccola riflessione alla fine di una giornata molto lunga. La verità è che anche se sono distrutta (la mia faccia parla praticamente), ci devo pensare io ai miei figli. Io voglio lavarli (ultimamente lavo prima Otto Edoardo nella vaschetta e poi Bebe con me nella doccia), io voglio vestirli (dopo la doccia vesto e preparo entrambi per la nanna), io voglio farli mangiare, io voglio metterli a letto (e guai se mi si toglie sia con uno sia con l’altro una di queste cose)”, spiega.

News Mamme VIP È nato Otto Edoardo Di Gregorio, il secondo figlio di Ludovica Valli L'influencer ha dato il benvenuto sui social al suo secondogenito, condividendone le prime foto dall'ospedale al fianco suo e del compagno, Gianmar...

“Amo essere la vostra mamma, amo come mi fate sentire, amo tutto ciò che mi permettete di essere insieme a voi, so che avrei bisogno anche del mio tempo e del mio spazio. Nonostante a volte sia davvero dura, giuro che vivrei solo di voi”, ha proseguito, spiegando di essersi resa conto che, rispetto ad altri genitori, lei non riesce a demandare la cura dei suoi figli e prendersi del tempo per se stessa. “Io sto bene solo così, con voi. Crescerete, e credo che di tempo per me ne avrò fin troppo dopo, quindi oggi mi godo ogni singolo momento al vostro fianco. Siete i miei migliori amici”, conclude.