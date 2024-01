Sofia Richie è incinta: ad annunciarlo è stata la stessa modella, che in una lunga intervista a Vogue ha svelato di stare aspettando una bambina.

“Sta crescendo piuttosto velocemente, quindi [la data prevista] è un po’ in sospeso – ha detto la modella, classe 1998, alla rivista –. Adoro i video YouTube e TikTok (anche prima che pensassi di avere un figlio) dei gender reveal, quindi abbiamo chiesto al nostro ginecologo di mandare un messaggio alla mia assistente Becca [con il sesso del bambino], e abbiamo comprato due festoni che sparano coriandoli: uno blu, uno rosa”.

“Lei ha messo da parte quello con il colore corretto all’interno, e io e Elliot l’abbiamo scoppiato insieme”, ha continuato, parlando di come lei e il marito, Elliot Grange, abbiano scoperto il sesso del bambino. “Entrambi eravamo convinti che fosse un maschio, quindi è stato un vero shock. Il mio sogno nella vita è avere una figlia, e anche Elliot è entusiasta di avere una bambina”.

Poi, la modella ha spiegato in che modo abbia scoperto di essere incinta: “L’ho scoperto molto, molto presto. Ero incinta di circa quattro settimane, in viaggio a Milano per la Settimana della Moda, e stavo andando alla sfilata di Prada. Dovevo fare un giro veloce di 24 ore e mi sono sentita malissimo, ma non ci ho pensato molto. Pensavo fosse il jet lag”.

Infine Sofia Richie ha raccontato di aver fatto tre test di gravidanza, complici anche alcuni giorni di ritardo del ciclo mestruale. “Erano tutti e tre positivi. Abbiamo pianto entrambi. È stato pazzesco e travolgente ed è stato faticoso non dirlo a nessuno” ha aggiunto, spiegando di aver voluto mantenere riservata la gravidanza: “La gravidanza è davvero spaventosa e volevo proteggerla. Non mi ero resa conto che ci sono così tanti esami da fare. Per me era davvero fondamentale preservare la nostra salute mentale e il nostro spazio come coppia”. E ha poi concluso:

Ho imparato più cose negli ultimi sei mesi che in tutta la mia vita. E anche quello che il corpo delle donne è in grado di fare. Ogni settimana porta con sé cose nuove, sia che si tratti di cambiamenti ormonali o di espansione: è molto interessante sperimentare tutto questo.

Sofia Richie ed Elliott Grainge si sono sposati ad aprile 2023, con una cerimonia all’Hotel du Cap-Eden-Roc di Antibes, in Francia. Presenti al matrimonio, tra gli altri, anche il padre Lionel Richie, la sorella Nicole e suo marito Joel Madden, oltre naturalmente a Paris Hilton.