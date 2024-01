È ancora al centro delle polemiche Chiara Nasti, che nelle ultime ore è stata accusata da alcuni follower di viziare suo figlio Thiago. Dopo aver postato delle storie Instagram nelle quali si vede il piccolo mentre le tira i capelli, uno di loro ha infatti ‘suggerito’ all’influencer di “tirargli un ceffone”.

Commento che non è stato ben accolto da Nasti, la quale ha risposto a tono con altre storie: “Veramente a me non me ne frega niente di quello che mi si viene detto, ma quando si parla di mio figlio non mi dici prendilo a schiaffi”, ha esordito.

“Se me lo dicesse dal vivo penso che potrei io prenderla a schiaffi veramente e non mi interessa delle finte moraliste, assolutamente no, penso che potrei veramente uscire pazza se mi venisse detto da vicino”, ha poi continuato. Infine, Chiara Nasti si è scagliata contro le mamme che la criticano per come sceglie di educare suo figlio, accusandole di farlo solamente in quanto non possono permettersi il suo stile di vita.

News Il video del gender reveal di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, genitori bis Dopo una serie di rumor che volevano fosse una femmina, la coppia ha rivelato ufficialmente ai fan il sesso del secondogenito: ecco il video.

“Queste mamme che si nascondono dietro questa cosa che mio figlio è viziato solo perché loro non possono comprare certe cose ai loro figli, non si tratta di viziare ma di accontentare semplicemente”, ha specificato. “Che poi un bambino di dodici mesi quanto può essere viziato. Io veramente non ho parole, posso realmente uscire pazza quando si parla dei miei figli. Certa gente merita calci sulle gengive. Non mi permetterei mai io di dire a una persona di prendere il figlio a schiaffi in faccia”.

L’influencer, madre del piccolo Thiago dal novembre 2022, mostra spesso sui social la sua vita da neogenitore. Nel gennaio 2024, Chiara Nasti e il marito, l’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni, hanno annunciato aspettare una bambina.