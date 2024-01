Chiara Nasti e Mattia Zaccagni saranno genitori di una bambina: a comunicare il sesso della secondogenita è stata la coppia stessa, che in un video postato su Instagram ha reso i fan partecipi del gender reveal party organizzato per l’occasione.

Nel video vediamo i due, emozionati, aprire una scatola gigante dalla quale escono dei palloncini illuminati da una luce rosa, i quali lasciano intravedere un orsetto gigante dello stesso colore. La coppia, poi, si abbraccia teneramente in mezzo agli applausi degli invitati.

Del resto i due, già genitori del piccolo Thiago, non avevano mai fatto mistero di volere una femmina: poche settimane fa, l’attaccante della Lazio aveva comprato proprio una tutina rosa, mentre l’influencer aveva condiviso nelle sue storie Instagram alcune idee di nomi femminili: “Vorrei chiamarla Barbie ma non me lo approva nessuno. Comunque se è femmina sono indecisa da Jennifer e Kimberly”.

E, nonostante l’influencer abbia tenuto il massimo riserbo sul sesso del bebè, erano stati in molti a voler vedere degli indizi disseminati qua e là sul profilo: pochi giorni fa per esempio, in occasione del suo 26esimo compleanno, Chiara Nasti aveva postato una foto vestita interamente di bianco e… rosa. Piccoli ‘spoiler’ che avevano portato molti fan a pensare che i due già conoscessero il sesso, ma che avrebbero aspettato il gender reveal party per comunicarlo ufficialmente ai fan.

L’influencer aveva confermato la seconda gravidanza su Instagram poche settimane fa, con un post che recitava: “Ti amo papi. Baby 2 in arrivo, non vediamo l’ora!!”. A corredo, una foto che ritraeva il calciatore mentre, a bordo campo, teneva il pollice in bocca a mo’ di ciuccio e un pallone sotto la maglietta.

Il primo figlio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, il piccolo Thiago, è nato a novembre 2022. La coppia, insieme da due anni, si è sposata a giugno 2023.