Il test è negativo ma sono incinta: può succedere? Cosa sono i falsi negativi

Spesso queste domande si risolvono non appena appare la conferma (o la mancata conferma) della gravidanza, ma in alcuni casi l’esito mostrato dallo stick può non corrispondere alla realtà e sollevare altri interrogativi. È possibile che il test sia negativo ma la persona sia incinta? Come mai accade? Cosa fare in presenza di un falso negativo?

Test negativo ma incinta: può succedere?

I test di gravidanza a domicilio, che rilevano la presenza di Beta hCG (o gonadotropina corionica umana, l’ormone rilevabile in sangue e urine solo nel caso di una gravidanza in atto), se utilizzati correttamente sono affidabili al 99%. C’è una piccola percentuale di casi, però, in cui il risultato indicato dalle due lineette non corrisponde all’effettiva presenza o meno di una gravidanza.

Falsi positivi e falsi negativi sono entrambi possibili, ma è più frequente che il test sia negativo anche in presenza di una gravidanza: questo è spesso legato al fatto che il test viene effettuato nel momento o nel modo sbagliato.

Le cause dei falsi negativi dei test di gravidanza

Un test di gravidanza fai-da-te negativo non significa che la persona che lo ha eseguito non è incinta, ma che i livelli di Beta hCG non sono abbastanza alti da permettere al test di rilevare l’ormone nelle urine.

Questo è vero soprattutto se i test vengono effettuati troppo presto: anche i test di gravidanza più sensibili, alcuni dei quali dovrebbero rilevare la gravidanza solo fino a sei giorni prima del ciclo mancato, potrebbero dare un risultato negativo se la concentrazione dell’hCG, che nelle prime settimane cresce man mano che la gravidanza progredisce, è ancora troppo bassa.

Anche il momento della giornata in cui viene effettuato il test può influire: soprattutto per chi esegue i test di diagnosi precoce, potrebbe essere possibile rilevare l’ormone solo al mattino, quando è più concentrato. Il test dovrebbe essere effettuato sulle prime urine del mattino e, se questo non è possibile, sarebbe bene evitare di bere molta acqua prima di effettuarlo, poiché anche questo può diminuire i livelli di hCG.

Un falso negativo potrebbe essere anche il risultato di un test scaduto o conservato nella maniera sbagliata, a temperature inferiori ai 2 gradi o superiori a 30°C, ma anche di un errore di lettura: se si aspetta troppo poco o troppo a lungo per leggere i risultati, è possibile ottenere un falso negativo, anche se nel secondo caso caso sono più comuni i falsi positivi.

Un’eventualità molto rara è quella in cui il test non riesca a rilevare la gravidanza perché extrauterina. Talvolta, infatti, se impianto dell’ovulo fecondato avviene in sedi diverse dalla cavità uterina il risultato del test è negativo: accade in meno del 3% dei casi.

Cosa fare quando succede?

Se il ciclo non arriva e c’è il sospetto di una gravidanza, la cosa migliore da fare è attendere qualche giorno e ripetere il test, assicurandosi che sia integro, non scaduto e correttamente conservato. La cosa migliore è eseguire il test al mattino, appena sveglie.

Per escludere ogni dubbio, è possibile effettuare un test del sangue, che può essere effettuato tramite un semplice prelievo: anche se quelli domestici sono generalmente molto affidabili, infatti, il modo più sicuro per rilevare le Beta hCG è verificarne i livelli nel sangue.

Nel caso in cui oltre al ritardo siano presenti altri sintomi, però, è fondamentale contattare un medico per escludere la possibilità che sia in corso una gravidanza ectopica (extrauterina). È un’eventualità rara ma deve essere esclusa perché può avere conseguenze anche molto gravi.

Per questo, è importante rivolgersi immediatamente al medico o al pronto soccorso se le mestruazioni non arrivano ma il test è negativo e compaiono sintomi come: