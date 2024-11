In realtà la scelta del nome oltre a essere condizionata da “preoccupazioni” sul futuro (sarà un nome che avrà con altri bambini del suo gruppo? verrà preso in giro per questo nome? eccetera) è molto legata al passato.

I genitori quando si trovano a scegliere un nome per il proprio figlio attingono a quella che è la loro storia e cultura di provenienza. Questo è più evidente quando i genitori condividono questa medesima provenienza, mentre nelle coppie con culture, credo religioso e provenienza diversa è normale che o ci si orienta su un nome classico come forma di integrazione o prevale una delle due preferenze.

Come segnala il magazine Mamme Creative, ci sono inoltre dei nomi vietati per legge, per ragioni storiche o per il fatto che sono legati a personaggi letterari o cinematografici.

I nomi di persona portano al loro interno non solo il significato etimologico, ma anche valori tradizionali e testimonianze storiche. Come ampiamente spiegato dall’Enciclopedia Treccani le ragioni alla base della scelta di un nome sono di origine linguistica, geografica e storica ma anche legata ai costumi, alla psicologia delle masse, alle opere letterarie e culturali così come alle tradizioni sociali, religiose e politiche.

Vediamo insieme alcuni dei nomi che in questi anni vanno per la maggiore andando a proporre idee sia per chi è alla ricerca di nomi maschili classici che di originali, con un occhio di riguardo anche per i nomi multiculturali.

I nomi maschili più comuni in Italia

Partiamo dai dati ISTAT che analizzando la Natalità e fecondità della popolazione residente in riferimento al 2023 riporta anche quali sono i nomi maschili più comuni nel nostro Paese. I cinque nomi maschili più frequenti sono:

Leonardo Edoardo Tommaso Francesco Alessandro

L’aspetto interessante di questi dati è che Leonardo è dal 2018 il nome maschile più utilizzato, mentre Tommaso è stabilmente al terzo posto.

Entrando poi un po’ più nel dettaglio con un’analisi geografica dei nomi maschili si scopre che Leonardo è il più utilizzato in quasi tutte le regioni del Centro-nord, mentre nel Mezzogiorno (a eccezione dell’Abruzzo) il nome più usato per i maschi è Francesco.

In Campania e Basilicata il nome più scelto è Antonio, così come Giuseppe in Sicilia ed Edoardo in Sardegna.

I migliori nomi maschili classici

Oltre a Leonardo, Edoardo, Tommaso, Francesco e Alessandro che – anche in virtù della loro popolarità negli ultimi anni – sono da considerarsi nomi classici; ecco alcune altre idee:

Andrea

Antonio

Davide

Diego

Edoardo

Federico

Gabriele

Giovanni

Lorenzo

Marco

Matteo

Mattia

Michele

Paolo

Pietro

Roberto

Samuele

Stefano

Valerio

Nomi unici e originali

Passando a nomi maschili più originali l’elenco potrebbe essere potenzialmente molto più lungo. Alcune idee possono essere:

Cesare

Eros

Ettore

Achille

Enea

Arturo

Armando

Michelangelo

Adamo

Juri

Cristian

Agostino

Leandro

Nomi maschili multiculturali

È interessante anche conoscere quali sono i nomi non di origine italiana che sono scelti prevalentemente da genitori stranieri (anche culturalmente, ma italiani a tutti gli effetti) e che cambiano, ovviamente, in base alle diverse provenienze. Nomi che possono essere liberamente scelti anche da genitori non provenienti da quella cultura o area geografica. G

li stessi dati ISTAT riferiscono che i nomi maschili più utilizzati per i bambini stranieri nati da genitori residenti in Italia sono:

Adam

Ryan (o Rayan)

Amir

Ma non è raro che questi genitori decidano di chiamare i propri figli Matteo o Leonardo. Altri nomi maschili multiculturali a cui fare riferimento sono:

Alfie

Benjamin

Charlie

Christopher

Daniel

Ethan

Freddie

George

Harry

Henry

Isaac

Jack

Jacob

James

Javier

Joshua

Kevin

Liam

Louis

Lucas

Matthew

Michael

Nathan

Noah

Oliver

Oscar

Pablo

Raul

Robin

Ruben

Samuel

Santiago

Thiago

Thomas

William

Una volta scelto il nome può essere comunicato durante il gender reveal o con un annuncio originale o, molto più semplicemente, rispondendo alla domanda di chi, una volta saputo che aspettate un bambino, potrebbe chiedervi se è maschio o femmina e come avete deciso di chiamarlo.