Malattie sessualmente trasmissibili e fertilità della coppia. Parliamone!

Un corretto stile di vita che prevede una sana alimentazione, una vita regolare e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili di entrambi i partner sono fattori determinanti per la fertilità di coppia.

Il concetto di malattie sessualmente trasmissibili non viene approfondito come si dovrebbe e spesso, uomini e donne, hanno delle vere carenze informative sull’argomento. Perché è importante, invece, affrontare l’argomento? Ecco perché è bene affrontare l’argomento con una specialista.

È fondamentale puntare di più sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili poiché sono proprio tali malattie e i fattori legati a esse che possono interferire sulla fertilità di una coppia.

La Dott.ssa Eleonora Zaffaroni, Specialista in Ginecologia e Ostetricia, che collabora con il Centro di Medicina della Riproduzione Biogenesi degli Istituti Clinici Zucchi di Monza del Gruppo San Donato, ha riferito su biogenesi.it:

La prevenzione dalle malattie sessualmente trasmissibili rimane un fattore di primaria importanza sia in caso di problemi di infertilità, sia in gravidanza: puntare su uno stile di vita corretto è essenziale tanto per la salute generale e riproduttiva della coppia quanto per il corretto sviluppo del feto.