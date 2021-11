Secondo un recente studio, le bevande zuccherate influiscono sul comportamento dei bambini in età prescolare con effetti negativi sul rendimento scolastico, in maniera maggiore sui bambini di sesso maschile.

Le bevande zuccherate sono state demonizzate nelle scuole per il loro potenziale contributo a lungo termine all’aumento dei tassi di obesità infantile ma, non ci sono molte prove sugli effetti immediati che questi drink possono avere sul comportamento dei bambini in età prescolare.

A valutarne le conseguenze, in questo senso, un nuovo studio che indaga gli effetti negativi che le bevande zuccherate possono avere sul rendimento scolastico e il comportamento dei bimbi nella prima infanzia.

Le bevande zuccherate influiscono sul rendimento scolastico e il comportamento bambini in età prescolare, lo studio

Lo studio, pubblicato sulla rivista specializzata Health Economics, ha evidenziato che le bevande zuccherate influiscono sul comportamento e sui punteggi matematici dei bambini in età prescolare.

Il team di ricercatori ha assegnato in modo casuale a 462 bambini due tipi di bevande da bere:

bevande zuccherate; bevande zuccherate artificialmente.

Successivamente sono stati raccolti i dati di entrambi i gruppi prima e dopo il consumo delle bevande.

Ciò che si è scoperto è che il consumo di una bevanda zuccherata tendeva a indurre inizialmente un effetto “rilassante” nei bambini di sesso maschile, prima di renderli più irrequieti. Mentre, il comportamento notato nelle bambine non è risultato significativamente influenzato.

Inoltre, il consumo di una bevanda zuccherata sembrava avere un effetto negativo in matematica per gli studenti maschi e un effetto positivo per le studentesse.

Perché evitare le bevande zuccherate a scuola

L’autore dello studio, il Dott. Fritz Schiltz, della KU Leuven, in Belgio, ha spiegato:

Il nostro studio è il primo a fornire prove sperimentali su larga scala sull’impatto delle bevande zuccherate sui bambini in età prescolare. I risultati indicano chiaramente un impatto causale delle bevande zuccherate sul comportamento dei bambini e sui punteggi dei test.

La coautrice, la Prof.ssa Kristof. De Witte, della KU Leuven, ha concluso dicendo: