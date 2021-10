Acqua frizzante ai bambini: si può dare? Cosa sapere e a cosa fare attenzione

C’è chi la gradisce e chi preferisce farne a meno, parliamo dell’acqua frizzante e sul dubbio o meno se sia corretto darla anche ai bambini.

In commercio ne esistono di diversi tipi: dall’acqua tonica a quella leggermente frizzante e chi ne fa uso come sostituto alle bibite troppo zuccherine e caloriche. Ma l’acqua gassata fa bene ai più piccoli? Ecco cosa ne pensa la scienza.

Molti genitori si chiedono se bere bevande gassate sia consigliato per i più piccoli. Alcune persone temono che la carbonatazione (ovvero il processo che induce l’acqua a diventare effervescente) possa nuocere sia ai denti che alla digestione o la nutrizione dei bambini. Ma, esistono altri genitori che, al contrario non temono che tali bevande possono essere dannose da dare ai loro figli ritenendoli, invece, una valida opzione rinfrescante e frizzante senza zucchero, caffeina o sostanze chimiche comuni nella soda.

Ma la ragione dove risiede? La Dott.ssa Amy Reed, dietista pediatrica e portavoce dell’Academy of Nutrition and Dietetics, ha riferito:

L’acqua frizzante può far parte di una dieta sana per i bambini, in particolare, rispetto al consumo di bibite zuccherate, ma sicuramente non più di questo.