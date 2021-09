Le bambine sono più brave a distinguere il sapore degli alimenti, lo studio

Uno studio svolto in Danimarca da un gruppo di ricercatori scientifici dell’Università di Copenhagen ha scoperto che le bambine sono più brave, rispetto ai maschietti, nel riconoscere il sapore degli alimenti.

L’esperimento scientifico sviluppato su un campione di 9.000 scolari danesi aveva come obiettivo quello di indagare sui gusti e le abitudini alimentari dei più piccoli fuori le mura domestiche. Dai risultati è emerso che le bimbe hanno un senso del gusto più fine rispetto ai bambini ma, che questi ultimi, sono più golosi.

L’esperimento è stato svolto in Danimarca da un team di studiosi del Dipartimento di scienze alimentari dell’Università di Copenaghen e ha visto la partecipazione di 9.000 bambini frequentati la scuola elementare e media di diverse regioni danesi.

Lo studio voleva indagare sulle abitudini alimentari dei più piccoli e i risultati mostrati dagli scienziati hanno sottolineato come, tra tutti gli scolari, le bambine erano quelle con una percezione del gusto e del sapore molto più raffinato.

La ricerca è stata ideata al fine di stabilire la capacità dei bambini di riconoscere i sapori dolci e agri di intensità variabile, e quali concentrazioni di acredine o dolcezza preferissero.

Gli scienziati hanno, così, inviato un kit ai bambini all’interno del quale erano contenuti diversi campioni di gusti e altrettante istruzioni da seguire nel corso delle lezioni di scienze a scuola.

Ai partecipanti all’esperimento è stato richiesto di seguire diversi test pratici e, in ultimo, completare un questionario sulle abitudini e, dunque, sull’educazione alimentare e il loro atteggiamento verso il cibo. I due test a cui i bambini sono stati sottoposti prevedevano:

I risultati della ricerca hanno mostrato scenari differenti tra maschi e femmine. Nello specifico:

È emerso anche un dato riguardante le informazioni circa il gusto percepito dai bambini. In pratica, le bimbe sono risultate leggermente più brave (rispetto ai maschietti) a riconoscere i sapori sia dolci che agri.

In merito ai risultati, il Dott. Michael Bom Frøst, docente dell’Università di Copenaghen, ha detto:

L’esperimento ha mostrato che i bambini e le bambine hanno per lo più lo stesso numero di papille gustative. Quindi, sembrerebbe che a fare la differenza sia il modo in cui bambini e bambine elaborano le impressioni gustative.

Ovviamente le differenze di gusto alimentare variavano da regione a regione.

Secondo l’autore senior dello studio, la Dott.ssa Bodil Allesen-Holm, Università di Copenaghen:

Queste scoperte forniscono materiale su cui riflettere sia per i genitori che per l’industria alimentare: si potrebbero facilmente sviluppare prodotti alimentari e snack per bambini più vari e sani. È evidente che i bambini sono dei buongustai.