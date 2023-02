Alcune sostanze nei prodotti per la cura personale aumentano il rischio di parto pretermine

Uno studio di gennaio 2023 pubblicato su Nature Microbiology ha mostrato l’esistenza di un legame tra alcune sostanze chimiche presenti nei prodotti di bellezza e per la cura personale e il rischio maggiore di parto pretermine. Accumulandosi nella vagina, queste sostanze, quando vengono scomposte, ne creano di nuove che potrebbero influenzare lo sviluppo fetale.

Come riportato da Motherly, gli autori di questo studio, condotto dal Vagelos College of Physicians and Surgeons della Columbia University, hanno analizzato 232 donne incinte, al secondo trimestre di gravidanza. Di queste 232, 80 hanno partorito prima del termine in maniera spontanea: in loro sono state ritrovate più sostanze chimiche non biologiche, presenti precedentemente nei cosmetici e nei prodotti per l’igiene. Utilizzare troppi prodotti chimici per la cura personale, specialmente della vagina, potrebbe quindi favorire un parto pretermine.

Uno degli autori dello studio, Tal Korem, ha affermato:

I nostri risultati suggeriscono che dobbiamo esaminare più da vicino se le esposizioni ambientali comuni stiano effettivamente causando nascite pretermine e, in tal caso, da dove provengano queste esposizioni. La buona notizia è che se la colpa è di queste sostanze chimiche, potrebbe essere possibile limitare queste esposizioni potenzialmente dannose.

Tutto ciò non significa che durante la gravidanza non debba avvenire un’accurata igiene, ma che sarebbe forse più indicato utilizzare prodotti poco aggressivi. Inoltre, è consigliato ridurre l’esposizione alle sostanze chimiche specifiche – in particolare etil-beta glucoside, tartrato, dietanolamina (DEA) – che inducono il parto pretermine, controllando che non ci siano fra gli ingredienti dei prodotti.