Acne neonatale: come riconoscerla, quali sono le cause e i rimedi

L’acne è definibile, riprendendo quanto riferito dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, come un disturbo della pelle che si manifesta con la comparsa dei celebri brufoli (in realtà papule o pustole). È però una realtà variegata esistendone diverse forme e tipologie.

A questo proposito è utile chiarire che l’acne neonatale e l’acne infantile non sono la stessa cosa e la differenza non è semplicemente cronologica.

L’acne neonatale, che solitamente si risolve senza trattamento, è una condizione nella quale sul viso, sul collo e sulla parte superiore del tronco compaiono delle pustole superficiali solitamente (ma non sempre) prive di punti bianchi o neri (comedoni).

solitamente (ma non sempre) prive di punti bianchi o neri (comedoni). L’acne infantile, invece, contempla la presenza di comedoni con papule e pustole che possono portare anche alla formazione di cicatrici.

Un’altra distinzione importante è quella tra acne neonatale e dermatite atopica. Quest’ultima è un vero e proprio disturbo della pelle che va trattato adeguatamente tramite l’assunzione di farmaci e che può determinare nel bambino prurito e fastidio.

Questo studio suggerisce poi l’esistenza anche dell’acne della mezza infanzia, preadolescenziale e adolescenziale. Sono quindi in tutto 5 le forme di acne pediatrica e l’acne neonatale, come riportato in questo studio, è più frequente nei bambini maschi. Approfondiamo l’argomento andando a individuare cause, sintomi, durata e quando (e come) è il caso di intervenire.

Le cause dell’acne neonatale

Propriamente l’acne neonatale è la risposta infiammatoria al lievito saprofita Malassezia, tanto che c’è chi propone di non considerarla una vera e propria forma di acne. La causa è da individuare in un’elevata produzione di androgeni placentali e neonatali che vengono prodotti dal surrene nei maschi e nelle femmine e nei maschi anche dai testicoli.

Per questo motivo la raccomandazione è di valutare qualsiasi forma di acne che si presenta nell’infanzia per individuare un’eventuale iperandrogenismo. L’aumento di androgeni provoca l’ingrossamento delle ghiandole sebacee e un aumento nella produzione di sebo.

Come riconoscere l’acne neonatale?

Il segno tipico dell’acne neonatale è la comparsa sul viso (guance, mento, fronte e naso) di lesioni solide sulla superficie cutanea (papule), tumefazioni sottocutanee (noduli), pustole e microcisti.

Neonato (0-1 anno) La sudamina nei neonati: le cause di quelle 'bollicine' sulla pelle Conosciamo cause e trattamento delle bollicine che compaiono sulla pelle di molti neonati come conseguenza dell'ostruzione delle ghiandole sudoripa...

Quanto può durare?

L’American Academy of Dermatologu Association (AAD) indica come l’acne neonatale generalmente si manifesti a circa 2 settimane di vita, ma può svilupparsi in qualsiasi momento, tanto che non è raro che un bambino nasca già con questa condizione. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) precisa come mediamente entro il terzo mese di vita l’acne si risolva completamente senza alcun tipo di conseguenza.

Generalmente è una condizione leggera e transitoria che non costituisce motivo di preoccupazione, anche perché si risolve spontaneamente senza alcun esito cicatriziale. Laddove l’acne neonatale persistesse oltre il periodo indicato, è doveroso approfondire le cause per individuare una forma di iperplasia surrenalica congenita o un tumore virilizzante di origine gonadica o surrenalica.

Dopo le sei settimane è necessario valutare che i segni sulla pelle del neonato siano ascrivibili all’acne e non a un’altra condizione, come un’infezione o un eczema, che possono dare esiti cutanei simili.

Rimedi e cure per l’acne neonatale

Essendo una condizione pressoché benigna e non associata ad alcun tipo di conseguenza (oltre a risolversi piuttosto rapidamente), per l’acne neonatale spesso non è indicato alcun tipo di trattamento. L’indicazione è quello di usare per l’igiene del neonato acqua tiepida e un detergente delicato, mentre per le lesioni che presentano comedoni (sia essi aperti che chiusi) possono in alcuni casi essere impiegati dei retinoidi topici i alcuni antibiotici topici per le lesioni infiammatorie.

In tutti i casi non vanno applicati farmaci e medicinali di propria iniziativa e va sempre consultato preventivamente il pediatra. Qualunque tipo di azione sulla pelle del neonato, anche il semplice bagnetto o lavaggio della pelle interessata dall’acne, è fondamentale agire con delicatezza evitando di strofinare l’acne. Parallelamente è utile interrompere l’utilizzo di prodotti per la cura della pelle che siano oleosi o grassi e che possono quindi aumentare l’attività delle ghiandole sebacee.

È sempre utile, poi, evitare che il neonato sia direttamente esposto al sole e preferire le ore più fresche della giornata per uscire e stare all’aria aperta. I brufoli, anche quelli più vistosi, non vanno mai spremuti, mentre per ammorbidire la pelle e rinfrescarla si rivelano utili sia la camomilla che l’amido di riso.