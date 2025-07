Vuoi pianificare una gravidanza? Parliamo di Pre‑Pregnancy Wellness e di cosa fare per favorire il concepimento e l’inizio della gestazioneL’inizio di una gravidanza (così come il suo positivo proseguimento) è una realtà condizionata da molti fattori. Non solo di natura fisica (uomini e donne non sono meri produttori di gameti), ma anche mentale. A differenza di quanto troppo spesso si crede, non basta un rapporto non protetto per rimanere incinta. Può essere sufficiente, ma non è automatico che sia così. Per le coppie che sono alla ricerca di una gravidanza, quindi, è possibile, utile e doveroso seguire alcuni accorgimenti che vanno a modificare lo stile di vita con l’obiettivo di creare il più possibile quelle condizioni favorevoli utili a consentire il concepimento. Vediamo quali sono parlando della Pre‑Pregnancy Wellness.

Cos’è il pre-pregnancy wellness e perché fa la differenza

Con l’espressione pre-pregnancy wellness, che potremmo tradurre con benessere pre-gravidanza, si fa riferimento all’insieme degli elementi che determinano lo stato di salute di una donna prima che resti incinta. Porre attenzione al benessere prima della gravidanza significa, come spiegato dall’Office of Women’s Health (OASH), conoscere in che modo alcune condizioni di salute e diversi fattori di rischio potrebbero influenzare la donna stessa o il suo futuro bambino in caso di gravidanza.

Il pre-pregnancy wellness ha sostanzialmente tre obiettivi: assicurare lo stato di salute femminile, garantire un ambiente materno sano per l’embrione prima e il feto dopo e consentire di vivere serenamente la gestazione riducendo il rischio di possibili complicanze.

Pre-pregnancy wellness: test e visite utili da fare prima di cercare una gravidanza

Le statistiche riportano un dato significativo: il 50% circa delle gravidanze non sono pianificate. Non ci si prepara a rimanere incinta, per quanto esistano diverse strategie e accorgimenti utili non solo a favorire il concepimento, ma anche ad aumentare le possibilità che tutto prosegua per il meglio.

Da questo punto di vista prima di cercare una gravidanza è raccomandata una visita preconcezionale. Il John Hopkins Medicine indica di effettuarla tre mesi prima di iniziare a cercare di concepire. È una visita durante la quale il medico valuterà la storia clinica dell’uomo e della donna, il loro stato di salute generale, la presenza di possibili condizioni da gestire e suggerire l’assunzione di integratori, come l’acido folico per la donna che è raccomandato assumere già prima di rimanere incinta. È poi possibile effettuare esami genetici preconcezionali (per identificare se sono portatori sani di malattie genetiche) e il pap-test e il tampone vaginale (per escludere patologie a carico della cervice).

È inoltre utile effettuare anche una visita odontoiatrica in quanto per alcune condizioni dentistiche il trattamento è sconsigliato durante la gravidanza, così da poterlo anticipare (o gestire correttamente) prima del concepimento.

Negli esami preconcezionali rientrano anche la verifica dello stato vaccinale e la valutazione delle condizioni di lavoro e sui rischi ambientali. Alcune professioni che comportano l’esposizione a radiazioni, agenti patogeni o sostanze chimiche, possono infatti rappresentare un rischio per lo sviluppo del feto che deve essere protetto sin dalle primissime fasi.

Alimentazione, integratori e stile di vita consigliato

Per migliorare l’ambiente materno con l’obiettivo di consentire il concepimento, l’impianto dell’embrione e l’inizio della gravidanza è importante anche curare l’alimentazione. In generale prima della gravidanza non ci sono alimenti controindicati, ma è preferibile seguire un’alimentazione equilibrata e sana sia in termini di qualità che di quantità. Mangiare frutta e verdura di stagione, moderare la quantità di carne e curare anche il tipo di cottura e la conservazione degli alimenti aiuta a prevenire qualsiasi tipo di disturbo che, direttamente o indirettamente, potrebbe ostacolare il concepimento.

L’attenzione verso l’alimentazione è legata anche al controllo del peso. Al netto di tanti pregiudizi nei confronti delle persone con obesità, è importante mantenersi in un peso-forma ottimale per ridurre non solo i rischi per il concepimento, ma anche sullo stato di salute materno-fetale durante la gravidanza. Parallelamente è raccomandato avere uno stile di vita non sedentario (quindi con almeno 30 minuti al giorno di esercizio fisico moderato) evitando il fumo (sia attivo che passivo), l’alcol e l’assunzione di droghe.

Salute mentale e fertilità: l’aspetto psicologico nel pre-pregnancy wellness

Sempre più studi, evidenze e ricerche confermano, come sottolineato anche dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC), che la salute mentale è una dimensione cruciale del benessere preconcezionale. Stati di ansia, stress e tensione possono avere un impatto negativo sulla fertilità. Il problema principale è che molte di queste dinamiche fanno parte della quotidianità di molti.

Per quanto molte delle raccomandazioni generali (ridurre lo stress, adottare tecniche di rilassamento, rivolgersi a professionisti) vengano spesso sottovalutate o ignorate, è importante porsi almeno il problema della salute mentale. Non si tratta tanto di risolvere tutti i propri problemi e non avere difficoltà e tensioni, ma di comprendere come queste incidono anche sulla ricerca di una gravidanza, motivo per cui nelle fasi di ricerca di un concepimento può essere utile investire tempo e risorse nel cercare di curare questi aspetti della propria vita.

Routine wellness pre-concepimento: cosa dicono gli esperti

Oltre a tutto quello che abbiamo appena detto è utile sottolineare ancora alcuni aspetti chiave sulla salute preconcezionale. Innanzitutto che si tratta di una realtà che interessa tanto la donna quanto l’uomo. Non poche cause di infertilità (circa un terzo) sono ascrivibili a componenti maschili e anche per l’uomo è doveroso curare la propria salute e benessere anche in vista di un concepimento e della successiva paternità.

È necessario anche comprendere come non esista un’unica strategia efficace e che a volte non basta mangiare meglio, fare più attività fisica e ridurre lo stress per diventare madri e padri. Possono esserci condizioni molto più complesse e profonde, non sempre tutte risolvibili. Il consiglio è quello di affrontare la questione e parlarne anche con il proprio medico al fine di sgomberare il campo da ogni possibile ostacolo e dare tempo al proprio organismo per “disintossicarsi” correggendo abitudini potenzialmente dannose e mettersi nelle condizioni migliori per cercare il concepimento.