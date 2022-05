Gli occhialini da nuoto per bambini: come sceglierli e i modelli migliori

Il nuoto è uno degli sport migliori cui indirizzare un bambino. Ma come scegliere i giusti occhialini da nuoto per bambini?

Fra gli sport che sono considerati notoriamente più completi rientra il nuoto: nuotare infatti allunga la muscolatura e dona flessibilità al corpo, senza contare i benefici per il sistema cardiovascolare.

Peraltro, il nuoto è fra gli sport che richiedono meno attrezzatura rispetto ad altri: sono infatti sufficienti un costume, una cuffia e un buon paio di occhialini da nuoto per poterlo praticare al meglio. Questi ultimi in particolare, poi, sono molto importanti per i nostri bambini.

Occhialini da nuoto per bambini: a cosa servono?

Chi sottovaluta l’importanza degli occhialini da nuoto commette un grosso errore: questo oggetto, infatti, non solo permette di vedere sott’acqua, ma protegge anche da molti fattori, come il cloro, se nuotiamo in piscina, o il sale, se invece i nostri bambini stanno nuotando in mare.

Si tratta di un accessorio piuttosto antico, i cui primi modelli risalgono agli inizi del XX secolo, e ancora oggi fanno parte dell’equipaggiamento di ogni nuotatore, sia esso dilettante o professionista, ma anche di chi, come i bambini, è alle primissime armi, per diversi motivi:

aiutano a vedere sott’acqua;

aiutano a capire il percorso che si sta facendo e quando si deve virare;

proteggono gli occhi dalle irritazioni.

Come scegliere gli occhialini da nuoto per bambini

Il nuoto è sicuramente uno degli sport a cui i genitori iscrivono più volentieri i bambini, proprio per i motivi che abbiamo elencato poc’anzi; tuttavia, anche se non si nuota in una piscina portare gli occhialini, anche per una semplice nuotata in mare, è sempre importante per essere protetti dall’acqua salata, ma anche dai raggi UV.

Ma come si sceglie il giusto modello di occhialini da nuoto per i bambini? Quali caratteristiche dobbiamo tenere in considerazione? Prima di tutto, è importantissimo che gli occhialini si adattino alla forma del viso, risultando comodi.

Dato che però spesso è difficile capire se un bambino si senta a proprio agio o no, specie se è piuttosto piccolo, è sempre preferibile optare per un paio di occhialini monoblocco con un solo elastico, che sono più facili da regolare e da togliere.

Molto importante è anche la tenuta stagna, che deve impedire all’acqua di entrare, ma allo stesso tempo la gomma a contatto con l’orbita oculare deve essere morbida e non creare pressioni indesiderate sul viso.

Anche le lenti devono essere tenute in considerazione: devono assicurare il massimo della visibilità, quindi da prediligere quelle antiappannamento e dotate di un buon filtro dai raggi UV, soprattutto se c’è la possibilità che gli occhialini vengano usati all’aperto, o appunto in mare.

Un paio di occhialini da nuoto con le giuste caratteristiche permetterà al bambino di nuotare serenamente, senza temere rossori o irritazioni oculari, e gli risparmierà la seccatura di fermarsi continuamente per aggiustarli e rimetterli al posto giusto.

Allo stesso tempo, ricordatevi di rispettare anche i gusti estetici dei vostri bambini, e scegliete occhialini da nuoto che piacciano a loro e con cui sentano a proprio agio. Permettere loro di scegliere le decorazioni o i colori preferiti, in fondo, non costa nulla, e li renderà ancor più felici di andare in piscina o al mare.

Occhialini da nuoto bambini: i migliori modelli

Ci sono moltissimi modelli di occhialini da nuoto per i bambini, nei negozi, sui siti dei brand sportivi e, ovviamente, su quelli di e-commerce. Questa, ad esempio, è una piccola selezione che abbiamo fatto dei migliori modelli disponibili su Amazon.

