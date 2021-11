Anche se istintivamente richiama alla mente il famosissimo fiore, il nome Margherità è in realtà la continuazione del nome tardo latino Margarita, tratto dal corrispondente termine latino che indicava la perla, e per questo motivo ha lo stesso significato dei nomi Perla e Gyöngyi; etimologicamente, margarita è un vecchio grecismo, derivante dal vocabolo greco antico maschile μαργαρίτης (margarítēs), a sua volta da una radice comune al sanscrito मञ्यरी (manyari) o al persiano marvārid, sempre comunque indicante la perla.

In greco è documentato Μαργαρίτης (Margarítēs) come raro nome maschile, ma il femminile latino si è sviluppato in maniera indipendente, ed è attestato come nome personale già in alcune iscrizioni risalenti ai primi secoli del cristianesimo, anche se si è diffuso soprattutto a partire dal Medioevo, in ambiti cristiani, grazie al culto di santa Margherita d’Antiochia, invocata tra l’altro dalle partorienti.

Ci sono comunque varie figure che hanno contribuito a mantenerne invariata la popolarità, come le sante Margherita da Cortona e Margherita di Scozia, diverse sovrane e nobildonne d’Europa (specie, per l’Italia, Margherita di Savoia), nonché Margherita (Margaret nell’originale tedesco), la protagonista femminile del Faust di Goethe.

In italiano e in spagnolo la parola “margherita” ha poi subìto uno slittamento semantico, e nel tardo Medioevo è arrivata a designare vari fiori simili tra loro, come la margherita (Leucanthemum vulgare) o la margheritina comune (Bellis perennis), motivo per cui, come precedentemente detto, il nome si associa a questo fiore.

Alcune varianti estremamente diffuse all’estero sono Margaret, Marguerite, Margareta, Margarida. Tante anche le celebrity che portano questo nome: Margherita Hack, astrofisica, Margherita Buy, attrice, Margherita Sarfatti, scrittrice, senza dimenticare un’altra autrice, Margaret Mazzantini.

L’onomastico può essere celebrato in diverse occasioni poiché molti sono i culti delle sante che portano questo nome: oltre al 16 novembre, dove si ricorda santa Margherita, regina di Scozia, ci sono infatti, fra gli altri, il 12 gennaio, santa Marguerite Bourgeoys, fondatrice delle Suore della Congregazione di Nostra Signora; 22 febbraio, santa Margherita da Cortona, penitente del terz’ordine francescano; 25 marzo, santa Margherita Clitherow, martire a Tyburn; 9 aprile, beata Margherita Rutan, religiosa e martire a Dax durante la rivoluzione francese; 27 giugno, santa Margherita Bays, terziaria francescana; 20 luglio, santa Margherita, vergine e martire sotto Massimiano ad Antiochia di Pisidia; 5 agosto, santa Margherita da Cesolo, detta “la Picena”, vedova.

In Italia la popolarità del nome si è sempre mantenuta stabile negli anni: nel 2019 sono state 1006 le neonate così chiamate.