Il nome è molto popolare in diversi Paesi, fra cui l’Italia, dove è soprattutto grazie alla notorietà di svariate figure storiche che si è diffuso; in Gran Bretagna è stato invece introdotto inizialmente dai Normanni, cadendo poi in disuso e tornando a essere popolare solo nel XIX secolo, grazie soprattutto alla figuta della regina Adelaidea, moglie di re Guglielmo IV, da cui prese il nome anche l’omonima città in Australia.

L’onomastico può essere celebrato il 16 dicembre, in memoria di sant’Adelaide, regina d’Italia come moglie di Lotario II, poi imperatrice come moglie di Ottone I di Sassonia e infine reggente del Sacro Romano Impero, ma si ricordano anche altre sante, al 5 febbraio, sant’Adelaide di Vilich, chiamata anche Alice, badessa di Colonia, e al 19 dicembre, beata Adelaide di Susa, marchesa di Torino.

Fra le Adelaide celebri ricordiamo Adelaide d’Angiò, contessa di Gévaudan, Forez, Tolosa, Provenza e regina d’Aquitania; Adelaide di Borbone-Francia, principessa di Francia; Adelaide di Borgogna, reggente del Sacro Romano Impero e del Regno di Francia; Adelaide di Kiev, Sacra Romana Imperatrice; Adelaide di Sassonia-Meiningen, regina consorte del Regno Unito; Adelaide di Susa marchesana di Torino, capostipite della dinastia sabauda; Adelaide di Vilich, religiosa e santa tedesca. Adelaide era anche il nome della madre di Giacomo Leopardi, si chiamava infatti Adelaide Antici Leopardi.