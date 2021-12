Rapporto fratelli e sorelle: non si è sempre amici. Parola di Dalila ostetrica

Il rapporto tra fratelli e sorelle non è sempre fatto di complicità. Può esserci l'amore ma non l'intesa: la riflessione di Dalila ostetrica.

Dalila Coato è laureata in ostetricia e oggi è un’Operatrice Prenatale Digitale+, la cui missione è informare le mamme e i papà per una gravidanza e un parto consapevoli.

Sul suo profilo Instagram, dalilaostetrica, ha affrontato il tema molto interessante sul rapporto tra fratelli e sorelle. Una riflessione nata da un reel, divenuto virale, in cui il primogenito è considerato come una guida poiché è nato proprio per questo scopo. Ma perché caricare la figura del primo figlio di questo peso, di questa enorme aspettativa, dimenticando che in fondo è solo un bambino?

Un tema molto sentito e che fa riflettere sul legame che si crea tra due individui della stessa famiglia. Un rapporto che si costruisce nel tempo e che non per forza deve essere fatto di complicità e intesa.

“La relazione con un fratello o una sorella è una relazione con un individuo che vive nella tua stessa casa, che utilizza i tuoi stessi giochi/vestiti/oggetti, sta negli stessi ambienti, richiede attenzioni ai tuoi stessi genitori. Potrebbe da questo incontro nascere una grande intesa e una profonda amicizia. O anche no.”

Spesso quando si decide di avere un secondo figlio si fantastica sul rapporto che potrà nascere con il primogenito. Li si vede amici, complici l’uno dell’altro, sempre uniti a giocare insieme dimenticando, forse, che si tratta di due persone diverse, che potranno sì andare d’accordo, ma può anche accadere che, nonostante l’amore reciproco, non siano grandi compagni di giochi per svariati motivi, come la differenza d’età.

“Le aspettative che avevo rispetto alla fratellanza dei miei figli erano legate alla possibilità di avere un compagno di giochi. Forse immaginavo che avere pochi mesi di differenza (19 nel caso di Lorenzo e Giulio) portasse automaticamente ad essere buoni compagni di giochi. 😅 invece…. non è sempre così. Lorenzo non ha chiesto di nascere per primo e non ha chiesto di avere un fratellino quando aveva un anno e mezzo. È semplicemente un bambino che si è ritrovato un altro bambino in casa, tra le braccia della sua mamma e del suo papà.”

Il rapporto tra fratelli e sorelle è in divenire, cresce e cambia giorno per giorno. È un legame in cui si sperimenta insieme, si scopre il mondo, si gioca e ci si cerca, oppure può accadere esattamente il contrario, ma non per questo il rapporto ha meno valore e amore.