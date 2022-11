Photomath, un tutor virtuale che aiuta i genitori a studiare con i figli

L’anno scolastico è ormai vicino al giro di boa, proprio per questo è importante che i ragazzi possano svolgere al meglio i compiti a casa per non ritrovarsi poi a recuperare insufficienze anche pesanti. Un aiuto importante può arrivare anche dalla tecnologia, diventata parte integrante della nostra quotidianità: molti stanno infatti apprezzando le potenzialità di Photomath, un’app che può essere considerata una sorta di tutor virtuale utile nell’apprendimento della matematica, certamente una delle materie più ostiche.

In Italia è da poco arrivata la versione Premium (sono più di 300 mila i download), che può rivelarsi un valido alleato anche per i genitori che desiderano supportare i propri figli nelle nozioni più complesse.

Tra i punti di forza di Photomath c’è la facilità di utilizzo, che la rende apprezzata da un’ampia fetta di persone. Tutto funziona grazie all’intelligenza artificiale, grazie a cui è possibile leggere ogni tipo di problema, compresi quelli scritti a mano, sia che si tratti algebra, aritmetica o geometria.

Ogni studente può capire passo dopo passo come arrivare alla soluzione grazie alla tecnologia di riconoscimento delle foto AI, che consente di memorizzare ogni passaggio e capire se ci siano modalità differenti per arrivare a quel risultato.

A considerare positivamente le potenzialità di Photomath sono tanti genitori, che possono rinfrescare la loro memoria nello studio della materia e poter sostenere al meglio i figli di ogni età nei compiti. Tutto questo è possibile grazie al team di esperti di cui si avvale l’app, che lavora su più di 450 libri di testo di tutto il mondo per permettere ai ragazzi di studiare su materiali diversi e costantemente aggiornati.

Un’opportunità come questa è stata accolta in modo favorevole anche dagli insegnanti. Sono tanti i docenti che hanno deciso di scaricarla sul proprio dispositivo perché hanno la possibilità di tenere sotto controllo l’attività dei loro allievi e guidarli al meglio.

Soddisfatto del riscontro ottenuto finora anche Damir Sabol, CEO e fondatore nel 2014 dell’app: “Con Photopmath vogliamo sì supportare i ragazzi nella comprensione della matematica, ma riteniamo fondamentale soprattutto motivarli e incoraggiarli ad acquisire sicurezza nelle loro capacità, aiutandoli a migliorare e acquisire competenze e fiducia in se stessi. Storicamente ‘essere bravi in matematica’ è stato associato a ‘essere intelligenti’: vogliamo cambiare questo stigma e rafforzare la convinzione che ‘chiunque può essere bravo in matematica’. Abbiamo notato che quando gli studenti si sentono scoraggiati nella loro capacità di riuscire nei problemi di matematica sono bloccati in una serie di convinzioni che possono peggiorare le loro prestazioni”.

Uno strumento simile permette anche di non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà e di avere maggiore fiducia nei propri mezzi: “Photomath lavora per evitare che gli studenti cadano in questa falsa percezione rafforzando la loro autostima. L’apprendimento è un viaggio in cui gli studenti possono evolversi e crescere” – ha concluso Sabol.