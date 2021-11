Georgette Polizzi, 23 settimane di Sole: "Ho aspettato così tanto i suoi calcetti"

Georgette Polizzi, influencer e stilista, nota al pubblico per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, Temptation Island, è in attesa della sua prima bambina e confessa su Instagram l’emozione provata per i primi movimenti della piccola: “Ho aspettato così tanto questo momento”!

Georgette ora è felice e lo dimostra la raccolta di fotografie che la futura mamma ha postato sul suo profilo Instagram per celebrare la sua gravidanza e tutto l’amore che la dolce attesa porta con sé.

È proprio così che Georgette Polizzi ha espresso tutta la sua emozione sui social, una raccolta di foto che l’influencer ha postato su Instagram dalla 6° settimana di gestazione alla 23esima.

Un collage di bellezza e affetto ritrae Georgette nella sua forma più dolce, quella di una futura mamma.

Nella didascalia che accompagna la foto, un messaggio lungo ma pregno di sentimento per i primi movimenti percepiti dalla piccola Sole.

Una raccolta di foto che inizialmente ho scattato per me ma oggi voglio condividere con voi che siete diventati gli zii della piccola Sole.

Nella prima foto ero in 6 settimane e l’ultima l’ho scattata invece questa mattina a 23 settimane.

Sono foto che ho scattato perché ogni domenica la mia pancia cresce e lo fa perché lei cresce.

Da qualche giorno oltre a sentire io i suoi movimenti li sente anche il momo ogni volta che poggia la mano sulla pancia.

Ho aspettato così tanto questo momento, il momento nel quale avrei sentito le sue capriole. Molte di voi mi scrivono vedrai dopo quando ti premerà sulle costole sarai meno felice … ho combattuto così tanto per questo che qualche calcio non sarà si certo un problema.

Dalla malattia alla gravidanza: la rinascita di Georgette

Georgette non ha vissuto un’infanzia serena: la morte della mamma in giovane età per mano del suo ex compagno, poi l’addio al padre e la notizia della sclerosi multipla.

Ma Georgette ha un carattere forte, sostenuta dall’amore della sua vita Davide Tresse, conosciuto durante la partecipazione a Temptation Island e con cui è sposata da qualche anno.

La coppia unita e forte, ha affrontato momenti complicati per via della malattia di Georgette ma ora sono felici e non aspettano altro che stringere tra le braccia il frutto del loro immenso amore: la piccola Sole.