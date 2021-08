Uno studio sviluppato da un team di ricercatori dell'Università del Delaware ha mostrato come gli esercizi aerobici come il nuoto aiutano a ricordare nei bambini le parole del vocabolario associate alle immagini.

In merito alla ricerca effettuata, la Dott.ssa Giovanna Morini, prof.ssa del dipartimento di scienze e disturbi della comunicazione presso l’Università del Delaware ha riferito che:

Lo studio è uno dei primi a concentrarsi sull’effetto dell’esercizio sull’apprendimento del vocabolario nei bambini.

Gli esercizi aerobici aiutano i bambini a ricordare le parole del vocabolario, lo studio

I ricercatori hanno esaminato 48 bambini di età compresa tra i 6 ai 12 anni. I bimbi sono stati divisi successivamente in due gruppi distinti, di cui:

uno ha svolto un’ attività aerobica (il nuoto);

(il nuoto); l’altro gruppo è stato impegnato in un’attività anaerobica, (il CrossFit).

Prima di iniziare le due diverse attività sportive, entrambi i gruppi sono stati sottoposti a un identico test nella quale venivano mostrate loro 5 immagini e, accompagnata a ognuna di essa, sono state fornite una parola del vocabolario per spiegare cosa stavano vedendo. Le immagini rappresentavano degli oggetti sconosciuti ai bambini.

Dopo aver visionato tutte le immagini e aver appreso un nuovo vocabolo associato a ciascuna immagine, i due gruppi di bambini hanno preso parte alle loro attività sportive (aerobica e anaerobica). Al termine della prova, i ricercatori hanno, poi, valutato la loro capacità nel ricordare le parole.

Esercizio aerobico e anaerobico: i risultati dello studio

Dallo studio effettuato sono emerse due distinzioni abbastanza particolari:

l’esercizio anaerobico, (CrossFit) non sembra avere avuto sul gruppo di partecipanti, un effetto sull’apprendimento delle parole rispetto alla condizione di riposo; l’esercizio aerobico, (nuoto), ha, invece, sortito un migliorato sull’apprendimento delle parole del 13% in più rispetto al riposo.

In ultima analisi, a entrambi i gruppi di minori, in momenti differenti, sono state mostrate altre 5 nuove immagini e, anche in questo caso, a ciascuna immagine è stata associata una nuova parola del vocabolario. Ma questa ultima volta, dopo aver imparato e memorizzato le parole, i bambini hanno iniziato a colorare. Attività, questa, valutata come di riposo.

Al termine dell’attività con i colori, è stata valutata dagli studiosi la capacità dei bambini di ricordare le ultime 5 nuove parole. I ricercatori hanno, in ultimo, avuto modo di confrontare i risultati dei test e della memorizzazione delle parole dopo ciascuna delle due sessioni.

In merito ai risultati ottenuti, la Dott.ssa Morini ha affermato:

Tuttavia, è da considerare alcuni fattori che potrebbero in qualche modo, ritenere lo studio poco sicuro. Tra questi:

la scarsità del campione analizzato, solo 48 partecipanti;

la familiarità con l’attività sportiva potrebbe aver reso più facile l’esecuzione. Con meno energia mentale necessaria per ricordare passi o movimenti, sarebbe stato più facile ricordare le nuove parole del vocabolario;

la durata dello studio, alquanto limitata nel tempo.

L’impatto dell’attività sportiva sulla memoria dei bambini

Anche se lo studio è ritenuto ancora da valutare nel lungo periodo, specie per ciò che concerne i benefici sulla memoria dei bambini nel ricordare alcune parole del vocabolario associate agli esercizi aerobici, è altresì importante considerare come l’impatto dell’attività sportiva e dunque il movimento in generale, svolga un ruolo decisivo nell’apprendimento nei bimbi.

L’autore senior dello studio, la Dott.ssa, logopedista, Madison Pruitt ha evidenziato come i risultati dello studio hanno mostrato come la ginnastica per bambini sia fondamentale nell’apprendimento delle parole nei a qualsiasi età. Questo è dovuto al fattore neurotrofico. Infatti, i livelli elevati nel ricordare le parole e l’impegno durante l’esercizio aerobico vengono attribuiti proprio a tale fattore che è derivato dal cervello (BDNF). la Dott.ssa Madison Pruitt, chiama questa proteina il Miracolo-Gro del cervello.

Man mano che questi livelli aumentano, le informazioni nel cervello vengono conservate e quindi ricordate. La Dott.ssa Pruitt, sottolinea: