Docce troppo calde possono danneggiare gli spermatozoi? La risposta della scienza

Una doccia molto calda o una sauna possono danneggiare gli spermatozoi? Pare proprio di sì. Secondo dei recenti studi, vari fattori, come stare molto al caldo, aumenterebbero la temperatura dello scroto, inducendo effetti negativi sulla qualità dello sperma.

In un’intervista a HT Lifestyle, il dottor M Niharika, ginecologo presso gli ospedali Kamineni di LB Nagar di Hyderabad, ha spiegato:

Quando la temperatura ambiente è alta, l’ossido nitrico cristallino, l’ossido nitrico sintasi, gli inibitori del movimento dei macrofagi, e anche i livelli di sperma sono alti. La condensazione cromosomica, l’attività della caspasi-3 e l’integrità del DNA aumentano.

“La spermatogenesi è un processo complesso e avviene in più fasi che coinvolgono la proliferazione e la differenziazione degli spermatogoni in spermatozoi maturi – aggiunge – Durante la spermatogenesi, la temperatura ottimale dei testicoli va dai 2 ai 4 gradi in meno di quella corporea. Questo è il motivo per cui i testicoli sono posti in una sacca scrotale all’esterno dell’addome a differenza di altri organi”.

Nel 2020, inoltre, numerosi studi hanno dimostrato che lo stress da calore aumenta la temperatura del tessuto testicolare, abbassando la concentrazione e la motilità degli spermatozoi nelle persone che presentano riscaldamento scrotale.

Lo sperma umano viene quindi danneggiato dallo stress da calore perché perde vitalità, motilità e densità: “La spermatogenesi si riduce del 14% per ogni grado in cui aumenta la temperatura testicolare, mentre lo stress da calore provoca l’apoptosi nel tessuto testicolare attraverso le vie mitocondriali e ne può danneggiare il DNA”, conclude Niharika.