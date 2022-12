Clarissa Marchese e Federico Gregucci svelano il sesso del bebè

Clarissa Marchese e Federico Gregucci diventeranno genitori per la seconda volta tra pochi mesi e hanno organizzato, come molte altre coppie in attesa, una festa per il gender reveal. L’ex Miss Italia aveva confidato di essere particolare curiosa di sapere quale fosse il sesso, ma che preferiva non sbilanciarsi visto che anche con la sua prima figlia, Arya, nata nel 2020, era convinta fosse un maschio ma così non è stato.

E invece la coppia appenderà proprio a breve un fiocco azzurro sulla porta. I due hanno deciso di organizzare un evento alla presenza di amici e parenti più stretti con la presenza di un albero da addobbare con palline rosa e celesti, la cena e dj set.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, davvero emozionatissimi, si sono posizionati davanti a un enorme pacco regalo, e hanno poi tolto il coperchio dallo scatolone da cui sono usciti solo palloncini azzurri. Insomma, è in arrivo un maschio.

La notizia è stata accolta con grande gioia da entrambi, che speravano di avere la coppia: “Siamo strafelici” – hanno infatti detto una volta tornati a casa.

News Mamme VIP "Presto in 4!": l'annuncio dell'ex Miss Italia e tronista Clarissa Marchese La 28enne ha pubblicato su Instagram una foto in cui appare insieme al marito Federico Gregucci e alla loro prima figlia Arya, nata nel marzo del 2...

L’ex tronista di Uomini e donne ama condividere con i suoi follower i momenti salienti di questa gravidanza e non manca di ascoltare i consigli che molti le danno, ma ha anche ammesso di avere dovuto affrontare qualche imprevisto di troppo, cosa che non era accaduta con la sua primogenita, a conferma di come ogni gravidanza sia diversa dall’altra: “Questa gravidanza mi sta levando dieci anni di salute – aveva raccontato ai follower dopo l’annuncio – non me l’aspettavo. Il mio unico termine di paragone era la gravidanza di Arya ed è stata perfetta. In questa gravidanza dal primo giorno ho iniziato a stare male e continuo ad avere tanti fastidi. Questi tre mesi sono stati complicati ma adesso piano piano vedo la luce in fondo al tunnel” – sono state le sue parole.

Il periodo sembra essere davvero fertile per le coppie nate nel programma condotto da Maria De Filippi. Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno da poco avuto Maria Vittoria, mentre Beatrice Valli e Marco Fantini a breve avranno la loro terza femmina (lei ha anche un maschio avuto da una precedente relazione). Sophie Codegoni, anche lei ex tronista, avrà invece una bambina avuta da Alessandro Basciano.