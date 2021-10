Carolina Marconi e il desiderio di diventare mamma: "Il tumore non mi fermerà"

Storie Italiane, contenitore pomeridiano condotto da Eleonora Daniele, ha ospitato Carolina Marconi e il suo racconto di speranza legato alla battaglia contro il tumore al seno iniziata pochi mesi fa. Su Instagram, Carolina ha deciso di essere onesta e trasparente con chi la segue, pubblicando scatti e piccoli sprazzi di vita quotidiana tra terapie, visite mediche, gioie e momenti di tristezza. Una sincerità che, purtroppo, ha destato diverse critiche in chi pensa che spettacolarizzare una malattia come il tumore al seno non aiuti in nessun modo chi ne soffre. Parlarne, e farlo con un pubblico molto ampio, non è mai una cattiva idea. Soprattutto in un’epoca pandemica in cui, spesso, i controlli vengono posticipati, con gravi conseguenze sulle diagnosi. Carolina Marconi ha il grande desiderio di sensibilizzare: non solo in virtù del fatto che ottobre è tradizionalmente il mese dedicato alla prevenzione, ma anche rispetto al desiderio di maternità che si scontra con i limiti di una malattia invalidante.

A Storie Italiane la Marconi ha scelto di dire a gran voce di voler diventare madre. Nonostante tutto, nonostante la malattia. Ai microfoni ha raccontato di aver scoperto il tumore mentre faceva una visita preconcezionale, in un periodo in cui stava provando ad avere un figlio.

Il prossimo 10 novembre 2021 Carolina terminerà il primo ciclo di chemioterapia e potrà verificare, insieme ai dottori che la seguono, quali effetti ha avuto sul suo corpo e sul tumore. “Quando sarà finita“, ha detto l’ex concorrente del GF “proverò ad avere un figlio perché me lo merito“. E ha aggiunto che, se non riuscirà ad averlo naturalmente, proverà ad adottarlo perché essere madre è il suo più grande desiderio.

Il diario quotidiano di Carolina Marconi su Instagram è un modo per aiutare e ascoltare le donne che si trovano nella sua stessa situazione. Un modo per sensibilizzare sulla prevenzione, necessaria, che in molti casi evita il progredire della malattia e garantisce tassi di mortalità molto bassi e cure possibili ed efficaci. Il desiderio di maternità di Carolina raccontato ai microfoni di Storie Italiane è il riflesso delle aspettative di molte donne che pensano di dovervi rinunciare a causa del tumore. Il messaggio di speranza che Carolina Marconi dà ogni giorno sui social e ha riportato durante l’intervista era dunque necessario? Noi pensiamo di sì: non c’è un’occasione in cui, avere speranza e guardare con ottimismo al futuro, non abbia senso.