Immaginare di camminare per un parco spingendo il passeggino con il proprio bimbo è un quadretto che fa sorridere qualsiasi sognante mamma in attesa. Ma quando questo sogno diventa realtà bisogna davvero pensare ai dettagli per avere un mezzo sicuro, comodo e performante in base alle proprie esigenze. Per esempio, che modello di passeggino? Negli ultimi anni la scelta più diffusa è il passeggino trio che, come dice il nome stesso, riunisce in sé tre diverse fondamentali funzionalità.

Chi si approccia però per la prima volta all’attrezzatura da bebè potrebbe avere qualche dubbio su cosa acquistare e in molti si chiederanno se questo prodotto tanto di moda sia realmente la scelta migliore. Potete trovare ottimi passeggini trio su La Casa del Bebè. Vediamo ora quali sono i vantaggi e perché è realmente così comodo e funzionale e quindi la scelta giusta da farsi.

Meno oggetti in casa

La comodità principale di avere un trio è, come è comprensibile, quella di avere un solo passeggino. Si potrebbe pensare che sarebbe la stessa cosa comprando elementi separati perché, tanto, non si usano contemporaneamente. Ma questo è vero solo in parte, perché non sempre c’è un passaggio netto fra una tipologia e l’altra. Per esempio: il passaggio dalla carrozzina al passeggino, non esclude l’uso del primo.

Quando il bebè ha qualche mese può cominciare a usare il passeggino (ovviamente reclinato in base alle necessità) ma la carrozzina potrebbe ancora essere comoda per farlo riposare o in qualche giornata di brutto tempo per tenerlo maggiormente al riparo. Con due attrezzature differenti, l’unico modo per alternarle è quello di averle entrambe a portata di mano; certo non potete riporre la carrozzina in cantina e tirarla fuori all’ultimo minuto! La situazione, quindi, potrebbe diventare piuttosto “ingombrante”. Con il trio si avrà tutto in casa, potendo scegliere all’ultimo minuto come trasformare il prodotto in base alle esigenze di quel giorno.

Risolto il dilemma culla

Un altro oggetto che potete evitare di avere in casa grazie al trio è la culla. Un tempo molto usata, oggi molti tendono a evitarla, considerando che la si utilizza per poche settimane. Una opzione alternativa a questa per alcuni è ovviamente la carrozzina, che si usa sia all’esterno, sulla sua struttura, o in casa (sola o sulle ruote). Il trio permette di avere una culletta che occupa poco spazio (meno rispetto a una culla standard) ed è maggiormente versatile: è possibile staccarla dalla base e poggiarla infatti su un divano, a terra o su un tavolo (sempre assicurandosi che sia stabile e in sicurezza) oppure la si può lasciare in camera, pronta all’uso, se quel giorno si decide di uscire solo con l’ovetto o il passeggino.

Ovetto sempre a disposizione

Il seggiolino auto per bambino, che nella sua versione adatta ai neonati prende il simpatico e tenero nome di “ovetto”, è un elemento essenziale. Se si può optare o meno per la culla, se si può preferire la fascia al passeggino, sul seggiolino auto non si discute: oltre a essere obbligatorio per legge è indispensabile per la sicurezza del vostro bambino in auto. È ovviamente possibile averne uno fisso sul edile, ma il trio vi dà un grande libertà: poter sganciare l’ovetto col bimbo e posizionarlo sul passeggino.

Attenzione: non è salutare lasciare un neonato molto a lungo nell’ovetto, quindi non deve essere usato al posto della navetta, ma per brevi tragitti può essere salvifico. Per esempio siete andati dal pediatra e dovete arrivare all’auto allo studio, ma il bimbo dorme? Nessun problema, prendete l’ovetto e lo agganciate alla base. Semplice, facile e comodissimo.

Articolo con contenuti sponsorizzati.