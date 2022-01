Amelia non è altro che una variante del nome Amalia, il quale deriva dal germanico amal, che ha il significato di “lavoro”, e vuol dire pertanto “laboriosa”.

Altre traduzioni della parola amal sono però “perseveranza”, dal quale deriva anche l’etnonimo degli Amali, una delle più potenti dinastie gote, oppure “molto attivo”, “operoso”. In origine il nome Amalia era un ipocoristico di altri nomi comincianti con tale elemento, quali ad esempio Amalaberga, Amalafrida o Amalasunta.

Ci sono tuttavia fonti che attribuiscono al nome origini greche, in particolare dalla parola amalos, che ha il significato di “debole”, “delicato”, oppure da αμελώ (amelo, “trascurare”).

Fra le Amelia più famose non possiamo citare l’aviatrice, antesignana di molte battaglie per l’emancipazione femminile, Amelia Earthart, ma è molto noto anche il personaggio Disney della strega Amelia, che tenta di rubare la “numero uno” a Paperon De Paperoni. L’onomastico di questo nome si festeggia il 5 gennaio, per commemorare il ricordo di sant’Amelia, vergine e martire in Catalogna durante il IV secolo.

Sorprendentemente il nome ha fatto un balzo enorme in fatto di popolarità nel nostro Paese negli ultimi anni: basti pensare che nel 1999 erano appena 50 le neonate chiamate in questo modo, che sono diventate, nel 2020, ben 858, segno di un rinnovato fascino del nome che lo hanno portato a essere attribuito allo 0,44% delle bambine nate in Italia.