Oggi il nome Addolorata è caduto in disuso, ma in alcune regioni del Sud Italia, soprattutto Puglia, Campania e Basilicata, continua a essere dato alle bambine; parliaqmo di un nome tipicamente cristiano, che si è affermato in particolare a partire dal XIII secolo.

Il significato è facilmente comprensibile, in quanto letterale, e riflette il culto di Maria Santissima Addolorata o “dei Sette Dolori” (in latino Mater Dolorosa), uno dei titoli con cui la Madonna è venerata in tutta la nostra penisola. È perciò ispirata a quella serie di nomi italiani che sono, appunto, ispirato al culto mariano, cui appartengono, fra gli altri, Nivesi, Catena, Rosario, Consolata e Sterpeta.

Non ha vere e proprie varianti, se non quella spagnola, Dolores, mentre può avere un ipocoristico – ovvero l’abbreviazione di un nome – in Dolorata.

Essendo legata al culto della Madonna il suo onomastico viene festeggiato il 15 settembre, proprio in ricordo della Beata Vergine Maria Addolorata.

Come detto, oggi il nome non è più particolarmente usato, tanto che, analizzando i dati Istat, a partire dal 2017 ci sono state meno di cinque bambine in tutto il Paese a essere chiamate Addolorata; il picco è stato raggiunto nel 2000, con 26 bambine chiamate in questo modo. È chiaro, tuttavia, che si stia parlando di un nome che appartiene alla cultura e alla storia italiana, senza contare che anche la sua variante spagnola sia estremamente diffusa nei Paesi latini.