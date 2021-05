L'ostetrica risponde alle domande più frequenti sul parto

Il giorno del parto si sta avvicinando e ogni futura mamma in questo momento tanto atteso e delicato, sente montare domande, dubbi e incertezze su come avverrà il parto, come comportarsi nei giorni che seguono la nascita del neonato ma anche su cosa portare in ospedale.

Insomma, tante domande sul parto tra le più frequenti e lecite a cui la Dottoressa Barbara Mazzoni ostetrica presso INANNA Studio di arte Ostetrica a Brescia, ha dato risposte chiare ed esaustive.

Da come sviluppare un piano del parto a come rendersi conto che si sta avvicinando l’ora del travaglio, in questo video l’ostetrica spiega e dà consigli a ogni donna che è prossima a diventare mamma.