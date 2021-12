Come far vivere ai bambini dai 5 agli 11 anni l’esperienza del vaccino Covid nel miglior modo possibile? Un team di ricercatori scientifici nonché molti operatori sanitari e genitori sono alla ricerca della soluzione meno traumatica inerente la paura infantile dell’ago.

Per tranquillizzare la fascia di popolazione più piccola, in Canada nasce il CARD game, ovvero un gioco che aiuta i bimbi a superare la paura della vaccinazione. Ecco come funziona.

Vaccino Covid: come funziona il CARD game che aiuta i bambini a superare la paura

Con l’inizio della campagna vaccinale anti-Covid anche per la fascia di popolazione più piccola (5-11 anni), la paura dei bambini risiede, da sempre, nella puntura dell’ago. Per aiutare i bambini a vivere un’esperienza di vaccinazione positiva è stato creato da una ricercatrice dell’Università di Toronto (Canada) un sistema in grado di aiutare i più piccoli a vivere tale esperienza con tutta la serenità possibile.

Si chiama CARD game ed è il gioco sviluppato dalla Prof.ssa Anna Taddio e dal suo team di studiosi dell’Hospital for Sick Children di Toronto.

Il CARD game – acronimo di Comfort, Ask, Relax e Distract – era stato sviluppato in origine per aiutare i bambini che ricevevano i vaccini nei programmi scolastici ma questa nuova versione del gioco basata sul web è destinata ai bambini più piccoli in modo da incoraggiarli a sottoporsi a vaccino anti-Covid.

Il gioco affronta la paura degli aghi attraverso la gestione del dolore e strategie di coping.

La Prof.ssa Taddio ha dichiarato:

Vogliamo aiutare i bambini più piccoli, soprattutto ora che sono idonei per i vaccini Covid-19. Possono giocare da soli o con gli operatori sanitari per imparare come affrontare la paura e il dolore durante la vaccinazione.

Affrontare la vaccinazione senza paura: l’obiettivo del CARD game

Il sistema CARD ideato dalla ricercatrice Anna Taddio in collaborazione anche con Anthony Ilersich, studente della Facoltà di Matematica dell’Università di Waterloo e Immunize Canada è stato progettato anche per sostenere la campagna di vaccinazione di massa e combattere l’attuale pandemia da Covid. Quando i vaccini Covid hanno iniziato a essere introdotti nel 2021 anche per i bambini, il CARD game è stato condiviso con le reti sanitarie per aiutare le persone (anche adulte) a sentirsi più a loro agio durante le vaccinazioni.

La versione online del CARD game è accessibile da qualsiasi dispositivo mobile, tablet, smartphone. I genitori e bambini collegandosi al sito web di Immunize Canada possono, quindi, giocare e conoscere le strategie di coping in anticipo ma anche utilizzare il gioco durante l’effettiva procedura di vaccinazione.

Inoltre, il sistema CARD della Dott.ssa Anna Taddio sulla mitigazione del dolore durante la vaccinazione Covid è stata adottata anche livello internazionale dall’OMS.