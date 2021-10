Le Beta-hCG sono senza dubbio uno dei valori più importanti da esaminare se si sospetta una gravidanza, in quanto l’ormone raddoppia ogni 2 giorni (nelle fasi iniziali) e ogni 3 man mano che la gestazione procede, dando così non solo la certezza di essere in dolce attesa, ma anche fornendo importanti indicazioni su come il tutto sta procedendo.

Per qualcuno, però, non è così facile basarsi sulle Beta come potrebbe sembrare; le persone grasse, ad esempio, incontrano difficoltà nel leggere i valori di questo ormone, come spiega in un post su Instagram Nicola Salmon, che si definisce una fat-positive fertiliy coach (una coach per la fertilità fat-positive), ed è un’attivista che si occupa di far conoscere molti aspetti che interessano la vita delle persone grasse.

I test di gravidanza non sono fatti per le persone grasse – scrive – Sapevi che i test di gravidanza non funzionano bene per le persone grasse? Non solo abbiamo il problema dell’accessibilità nel poterli usare, ma anche i nostri livelli di hCG (l’ormone rilevato nei test di gravidanza) possono essere inferiori a seconda del nostro peso. Questo significa che i test di gravidanza possono non mostrare un risultato positivo così presto come ci si aspetta. Questo è importante da sapere per le persone grasse! Perché?

Perché quando stai cercando attivamente di rimanere incinta, l’attesa di due settimane tra l’ovulazione e quando puoi fare il test può rappresentare una sfida per la tua salute mentale. Capire che il test di gravidanza potrebbe non funzionare così rapidamente per te significa che puoi gestire le tue aspettative rispetto al quando potresti vedere un risultato positivo. Perché quando stai affrontando un trattamento di fertilità e le tue hCG vengono misurate dopo il tuo ciclo, un risultato basso può essere terrificante. Se tu sapessi che potrebbe capitare un risultato più basso del previsto, e che potresti avere migliori indicazioni con l’aumento di hCG dopo due giorni, potrebbe rassicurarti. La conoscenza di come funzionano queste cose per i nostri corpi grassi è potere.

Sappiamo che l’obesità influisca in maniera considerevole sulla possibilità di restare incinta, ma sicuramente molte di noi ignoravano che potesse incidere anche sulla rilevazione del corretto livello di Beta; questa informazione infatti spesso non viene comunicata e, proprio come scrive Nicole, le donne che cercano una gravidanza sono convinte di trovarsi di fronte a un insuccesso, con tutte le conseguenze psicologiche del caso.