Sophie Codegoni incinta per la prima volta: "Il pancino della felicità"

Sophie Codegoni ha annunciato il 29 novembre 2022 di essere in attesa di un figlio da Alessandro Basciano, conosciuto un anno fa in occasione della loro comune esperienza al Grande Fratello Vip. Nel corso del periodo trascorso nella Casa alcuni telespettatori erano scettici sul sentimento che stava nascendo tra i due ragazzi, soprattutto per la gelosia di lui, ma una volta tornati alla vita normale i due hanno iniziato a fare sul serio e sono andati subito a vivere insieme. Non a caso, l’ex corteggiatore di Uomini e donne non ha esitato a far conoscere all’ex tronista suo figlio Nicolò, nato da una precedente relazione.

Al Festival di Venezia, solo pochi mesi fa, è arrivato poi un altro passo importante: la proposta di matrimonio da parte di lui, che si inginocchiato sul red carpet davanti all’amata, che ha ovviamente risposto di sì.

La gravidanza ha colto molti di sorpresa, ma non i diretti interessati, felicissimi per questa ennesima novità. La futura mamma sta vivendo questo periodo al colmo della gioia e non ha esitato a immortalare il “pancino” che inizia pian piano a essere evidente: “16 settimane. Il pancino della felicità” – ha scritto Sophie Codegoni in una delle sue Instagram Stories, in cui la si vede indossare un crop top con bottoncini color panna, da cui si può intuire come il suo fisico stia già cambiando.

Il post ha permesso così di capire anche quanto possa mancare al lieto evento, anche se per ora non si sa ancora se la coppia potrà appendere sulla porta un fiocco azzurro o rosa. L’unica ad esserne a conoscenza è Paola Benegas, la manager della Benegas Model and Management che segue la coppia. La donna lo ha ammesso con un commento al post in cui è stato dato l’annuncio della gravidanza: “Zia Paola, che è l’unica che sa il sesso, ma non ve lo dice“- ha scritto. Non è tardata ad arrivare la risposta di Sophie: “Sto morendo dalla curiosità, manca poco”.

Ogni dubbio a riguardo potrebbe essere però svelato sabato 3 dicembre 2022, giorno in cui i futuri genitori saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo.