Allenamenti per il terzo trimestre di gravidanza

Con l'arrivo del terzo trimestre la gravidanza è ormai agli sgoccioli. Quali esercizi si possono fare per tenersi in allenamento in quest'ultimo periodo di gestazione?

Man mano che la gravidanza procede, il corpo ovviamente cambia e si adatta alla sua nuova forma. Se nel secondo trimestre vi sarà capitato di vedere il vostro pancione letteralmente esplodere da un momento all’altro, adesso il ventre è ormai pronunciato, il feto si muoverà sempre meno perché, crescendo, avrà sempre meno spazio, e la fatica, soprattutto a gambe, schiena e piedi potrebbe farsi sentire a causa del peso aumentato.

Comunque, se la gravidanza è fisiologica e il ginecologo dà il suo via libera, anche nell’ultima parte della gravidanza fare un’attività fisica leggera può essere molto utile per arrivare al giorno del parto in un ottimo stato fisico.

Dalla ventottesima settimana in poi, ovvero all’inizio del terzo trimestre, gli esercizi migliori sono quelli di stretching e total body, e l’attività è mirata soprattutto a tenere allenato il pavimento pelvico, con esercizi che sono fondamentali per la fase del parto e per il post parto.

In generale, si consiglia una regolare attività fisica di tipo aerobico, adatta a prevenire i disturbi circolatori e di postura, contrastando anche un eventuale, eccessivo aumento di peso e aiutando invece, di contro, a mantenere una buona condizione dell’apparato cardiovascolare.

Non bisogna dimentare che l’attività fisica aiuta anche a ridurre la percezione del dolore durante il travaglio, grazie alla secrezione costante in gravidanza di endorfine, di cui peraltro giova anche il feto.

Un’attenzione specifica va poi posta alla regione perineale che può essere aiutata dall’allenamento a prepararsi al parto. Sono invece sconsigliati gli sport che hanno un particolare rischio di caduta, che prevedono un forte impatto addominale e che richiedono un eccessivo sforzo fisico. La cosa importante da ricordare, prima di svolgere qualunque tipo di esercizio, è comunque ascoltare il proprio corpo, e interrompere in caso di eccessivo affaticamento o di malessere.