Allenamento total body terzo trimestre - 1

In questo video vediamo una serie di esercizi di total body per rinforzare la muscolatura e migliorare la postura.

Allenare tutti i gruppi muscolari anche in gravidanza è importante, soprattutto nel terzo trimestre quando il corpo si prepara al parto; tuttavia, se ci si sente troppo stanche o affaticate per seguire un allenamento di total body si può rallentare il ritmo o fare pause più lunghe tra un esercizio e l’altro, oppure fermarsi per seguire un’attività più leggera come lo stretching o la respirazione.

Ricordiamoci che in gravidanza non tutti i giorni sono uguali.

Per questo allenamento di total body, della durata di 20 minuti, serviranno solo un tappetino per esercizi e una bottiglia d’acqua per idratarsi. Ovviamente, prima di iniziare qualunque tipo di allenamento, è importantissimo chiedere il via libera dal proprio ginecologo. Anche durante il workout, ricordatevi di interrompere sempre in caso di eccessiva stanchezza o di malessere, qualora non si riesca a superare il talk test, ovvero a parlare durante l’allenamento, e se la frequenza cardiaca supera il 70% della frequenza cardiaca massima (da calcolare facendo 220 – la propria età, moltiplicato per 0,7).

Questi esercizi sono da svolgere in piedi e a terra, senza l’uso di attrezzi. L’obiettivo dell’allenamento è quello di rinforzare la muscolatura per migliorare la postura e la funzionalità della respirazione e dell’apparato cardiovascolare.