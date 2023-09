Mobilità articolare e parte inferiore

Gli esercizi di mobilità articolare sono particolarmente importanti giunti al terzo trimestre, quando il corpo ormai si sta preparando all’appuntamento con il parto.

Per questo nel video tutorial, della durata di circa 13 minuti, Giulia di Cioccio, fisioterapista e osteopata, ci guiderà attraverso una serie di esercizi pensati soprattutto per la parte inferiore. Per svolgere il workout saranno sufficienti un tappetino per esercizi, un cardiofrequenzimetro per monitorare la frequenza cardiaca, e una bottiglia d’acqua per idratarsi tra un esercizio e l’altro.

Dopo aver ottenuto il via libera dal proprio ginecologo per potersi allenare, è importante continuare ad ascoltare il proprio corpo durante lo svolgimento degli esercizi, interrompendo immediatamente in caso si avvertano eccessivo affaticamento, malessere, qualora non si sia in grado di superare il talk test, ovvero parlare durante l’allenamento senza affanno, e qualora la frequenza cardiaca massima superi il 70% (si calcola facendo 220 – la propria età x 0,7).

Questo allenamento comprende esercizi pensati per allungare la muscolatura, migliorare la mobilità delle articolazioni e tonificare gambe e glutei nel terzo trimestre di gravidanza. Gli esercizi sono da svolgere in piedi, carponi e in posizione seduta, e sono particolarmente indicati per per sciogliere le tensioni muscolari, migliorare la flessibilità e la postura, e prevenire o alleviare il mal di schiena e tonificare il pavimento pelvico.