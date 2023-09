Allenamento braccia e spalle terzo trimestre

In questo video vediamo una serie di semplici esercizi con i pesi per allenare braccia e spalle nell'ultimo trimestre di gravidanza.

Anche nel terzo trimestre, quando il corpo si prepara al momento del parto e il peso del pancione si fa ormai importante, è fondamentale prendersi cura anche dei gruppi muscolari non direttamente coinvolti o interessati dalle modifiche del corpo in attesa, quindi anche di braccia e spalle.

Per questo la fisioterapista e osteopata Giulia di Cioccio ci guiderà attraverso una serie di esercizi, in un video della durata di 14 minuti, pensati proprio per allenare la parte superiore del corpo.

Per svolgere questo workout saranno sufficienti dei pesetti da 2 kg (o più leggeri, a seconda del proprio livello di energia), una sedia o uno sgabello, e una bottiglia d’acqua per idratarsi tra un esercizio e l’altro.

Dopo aver ricevuto il via libera dal proprio ginecologo per poter svolgere l’allenamento, occorre tenere monitorato lo stato di salute anche durante l’esecuzione degli esercizi. Come sempre, bisogna immediatamente interrompere in caso di eccessiva difficoltà, stanchezza o malessere, ricordando che, mentre ci si allena, si dovrebbe essere in grado di superare il talk test, ovvero parlare senza affanno, e che la propria frequenza cardiaca non dovrebbe superare il 70% della frequenza cardiaca massima individuale. Per calcolarla si deve sottrarre a 220 la propria età, e poi moltiplicare per 0,7.

Questo allenamento con i pesi è pensato proprio per gli ultimi due trimestri di gravidanza, con lo scopo di tonificare la parte superiore del corpo e in particolare le braccia e le spalle, e sono da eseguire in piedi o a terra.