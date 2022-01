Il Ministero dell'Istruzione apre le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2022/23 a tutti i bambini. Cosa c'è da sapere e come inoltrare la domanda nei tempi giusti

Da oggi, martedì 4 gennaio, per chi ha bambini in età scolastica il Ministero dell’Istruzione rende pubblica attraverso una nota governativa le aperture per le iscrizioni all’anno scolastico 2022/23.

Cosa devono sapere i genitori o chi esercita la potestà genitoriale per poter iscrivere il proprio bambino a scuola? Scopriamolo, anche attraverso i termini da tenere presente e tutte le informazioni utili per inoltrare la domanda.

Scuola: sono aperte le iscrizioni all’anno scolastico 2022/23. Termini e cose da sapere

Nel messaggio ministeriale che il governo ha reso pubblico il 3 gennaio 2022 si evince chiaramente l’apertura a tutti gli studenti italiani delle prossime iscrizioni, in modalità online, all’anno scolastico 2022/23.

Si potrà accedere alle iscrizioni dalle ore 8:00 del 4 gennaio. I genitori e tutti gli interessati potranno, quindi, inoltrare la domanda per tutte le:

classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statale.

Il termine ultimo per poter iscrivere il bimbo al nuovo ciclo scolastico 2022/2023 è segnalato per il 28 gennaio prossimo entro e non oltre le ore 2:00.

Mentre, l’adesione alle iscrizioni online resta facoltativa per le scuole paritarie.

Come procedere all’iscrizione online?

Il Ministero dell’Istruzione sottolinea la procedura di accesso alle iscrizioni scolastiche seguendo, l’iter esclusivamente digitale. Ovvero, bisognerà essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CIE o eIDAS) e accedere al sito istruzione.it del Ministero.

Per cercare le scuole, scegliere e confrontare le attività didattiche e le offerte disponibili è possibile visitare il portale “Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione per dare informazioni su ciascun istituto italiano e chiarire dubbi e domande dei genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.