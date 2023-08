Menopausa: età, sintomi, esami, come affrontarla al meglio

La menopausa rappresenta una fase naturale della vita di una donna, ma che non tutte riescono ad accettare in maniera serena, soprattutto perché tende ancora a essere associata con l’inizio di un periodo in cui non si potrebbero avere più le energie e la capacità di ragionare di un tempo. In realtà, si tratta di un luogo comune, anzi in tante l’hanno vissuta senza particolari scossoni o segni di malessere ed è coincisa solo con la fine definitiva delle mestruazioni.

Non per tutte arriva alla stessa età, anche se possono esserci delle somiglianze con quanto successo alle proprie mamme e nonne. Nella maggior parte dei casi questa può subentrare tra i 45 e i 55 anni, con una particolare differenza: se arriva prima dei 45 anni può essere considerata precoce, dopo i 55 anni è invece tardiva. Tra i fattori che possono anticiparne l’insorgenza ci sono poi anche alcune abitudini, quali il fumo, non avere avuto gravidanze e, in alcuni casi, anche le condizioni socio-economiche, che possono generare un livello di stress maggiore.

Molte donne iniziano a capire che la menopausa è vicina attraverso alcuni sintomi specifici, quali vampate di calore più o meno costanti, vertigini, formicolii, dispnea (difficoltà respiratoria cronica o temporanea), palpitazioni cardiache. Se si dovessero notare anomalie al cuore che non si sono mai avute prima, è bene quindi prendere contatto con il proprio medico, che può indicare eventuali esami a cui sottoporsi per individuarne la causa.

Non mancano però anche altri segnali di tipo psicologico che sarebbe bene non sottovalutare. Alcune donne, infatti, tendono a sentirsi tristi e a piangere anche per motivi futili (situazione che alcune hanno riscontrato con l’inizio dell’assunzione della pillola anticoncezionale), oltre a faticare a prendere sonno, stati di ansia, nervosismo e difficoltà di concentrazione.

La menopausa coincide poi con il calo degli estrogeni, situazione che può portare a una maggiore secchezza della cute, capelli più fragili e stato di atrofia vulvo-vaginale e delle basse vie urinarie. Fare attività fisica regolare e avere un regime alimentare equilibrato possono essere le soluzioni ideali per evitare di accuumulare i chili di troppo tipici di questo periodo, che può essere poi più difficile riuscire a smaltire a causa del mutato metabolismo.

Se si vuole davvero avere la garanzia dell’ingresso in menopausa sarebbe bene sottoporsi a esami del sangue specifici, verificando i livelli di FSH, LH, ESTRADIOLO, AMH E INIBINA B (che esprimono la riserva funzionale dell’ovaio e solitamente sono utilizzati per stabilire il potenziale riproduttivo nelle donne in pre-menopausa che vogliono avere figli). Il ginecologo può invece consigliare l’utilizzo di creme lubrificanti da applicare prima dei rapporti sessuali, che servono a ridurre le possibilità di andare incontro a secchezza vaginale, infezioni, prurito e dolore durante il rapporto.